Коммунисты предложили праздновать День города весной

Они считают, что таким образом будет восстановлена историческая справедливость.

Фракция КПРФ в областном Совете депутатов предложила принять региональный закон «О праздниках и памятных датах Липецкой области». В законопроекте четыре даты: День образования Липецкой области (6 января), День волонтера Липецкой области (22 апреля — в честь создания в регионе в 2009 году Центра развития добровольчества), День Липецка (третья суббота мая) и День многодетной семьи в Липецкой области (29 июля).



Как говорится в пояснительной записке, законопроект «разработан в целях формирования уважительного отношения к историческим традициям Липецкого края, героическим подвигам старшего поколения, а также в целях повышения уровня информированности населения о важных исторических и общественно-политических событиях Липецкой области».



Перенос Дня города с июля на май авторы законопроекта объясняют восстановлением исторической справедливости:



«Споры о дате образования нашего города ведутся очень давно. Для того, чтобы развеять сомнения и прекратить прения администрация города заказала исследования в Институте истории Академии наук РФ. Ученые пришли к однозначному выводу: Липецк образован в мае 1703 года. На основании этого заключения администрация и установила дату символического рождения города — 1703 год с празднованием в конце мая каждого года. Однако на сегодняшний день празднование этой даты привязано ко Дню металлургов. Учитывая современные реалии, историческую справедливость, целесообразно установить и отмечать эту праздничную дату в конце мая».



— У нас же не одни металлурги живут в Липецке — есть люди других профессий: врачи, учителя, художники, музыканты. Мы хотим вернуть историческую дату празднования Дня города. На наш взгляд это логично, — сказал GOROD48 руководитель фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев.



Сергей Токаев уточнил, что коммунисты выбрали самые важные праздники. Если законопроект примут, ничего не помешает в будущем пополнить список памятных дат региона.



Однако шансы на принятие у этого законопроекта небольшие. Он получил отрицательные заключения управления минюста России по Липецкой области, региональной прокуратуры и правового управления облсовета. В среду, 17 мая, документ должен рассмотреть комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета.