Общество

сегодня, 15:45

Коммунисты предложили праздновать День города весной

9 387
#День города #облсовет
4
Коммунисты предложили праздновать День города весной

Они считают, что таким образом будет восстановлена историческая справедливость.

Фракция КПРФ в областном Совете депутатов предложила принять региональный закон «О праздниках и памятных датах Липецкой области». В законопроекте четыре даты: День образования Липецкой области (6 января), День волонтера Липецкой области (22 апреля — в честь создания в регионе в 2009 году Центра развития добровольчества), День Липецка (третья суббота мая) и День многодетной семьи в Липецкой области (29 июля).

Как говорится в пояснительной записке, законопроект «разработан в целях формирования уважительного отношения к историческим традициям Липецкого края, героическим подвигам старшего поколения, а также в целях повышения уровня информированности населения о важных исторических и общественно-политических событиях Липецкой области».

Перенос Дня города с июля на май авторы законопроекта объясняют восстановлением исторической справедливости:

«Споры о дате образования нашего города ведутся очень давно. Для того, чтобы развеять сомнения и прекратить прения администрация города заказала исследования в Институте истории Академии наук РФ. Ученые пришли к однозначному выводу: Липецк образован в мае 1703 года. На основании этого заключения администрация и установила дату символического рождения города — 1703 год с празднованием в конце мая каждого года. Однако на сегодняшний день празднование этой даты привязано ко Дню металлургов. Учитывая современные реалии, историческую справедливость, целесообразно установить и отмечать эту праздничную дату в конце мая».

— У нас же не одни металлурги живут в Липецке — есть люди других профессий: врачи, учителя, художники, музыканты. Мы хотим вернуть историческую дату празднования Дня города. На наш взгляд это логично, — сказал GOROD48 руководитель фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев.

Сергей Токаев уточнил, что коммунисты выбрали самые важные праздники. Если законопроект примут, ничего не помешает в будущем пополнить список памятных дат региона.

Однако шансы на принятие у этого законопроекта небольшие. Он получил отрицательные заключения управления минюста России по Липецкой области, региональной прокуратуры и правового управления облсовета. В среду, 17 мая, документ должен рассмотреть комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета.
9 387
#День города #облсовет
4

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

111

8 минут назад
Если салют будет в последние выходные мая и июля на день металлурга я только за.
ответить

Патриот

18 минут назад
Про "больше проблем больше нет" уже было?
ответить

Липчанка

18 минут назад
Насколько помню, празднование Дня города перенесли с мая на июль в 2003 (в год 300-летия Липецка), т.к. совпадало с 300-летием Петербурга.
ответить

Больше радости

25 минут назад
Мышиная возня, а мне нравится идея разграничить эти праздники. День города может быть тихим, камерным, днём воспитания интеллигентного отношения ко всему, что нас окружает, нашей истории.Для этого не потребуется много затрат. А день металлургов, пусть будет шумным и ярким, горячим как и они сами)))
ответить

Больше радости

34 минуты назад
Житель, разговор о праздниках, а вы всё про проблемы.Для их решения есть обычный 8-ми часовой рабочий день и огромный штат разных специалистов. А чтобы они не уставали от однообразия и более плодотворно трудились, и нужна разрядка.
ответить

Мышиная возня

46 минут назад
Продолжается
ответить

Наталья

48 минут назад
Действительно,больше нет проблем,как заниматься выходными и праздниками,туда сюда их переставлять ,какие глобальные дела решаются!!!
ответить

Житель

53 минуты назад
А давайте каждый квартал, больше проблем в городе нет!
ответить

Good48

сегодня, 16:05
Больше придумать нечего
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

По пять миллионов на каждый: в Липецке обновят больше трех десятков дворов
#благоустройство #программа «Мой двор»
1
По пять миллионов на каждый: в Липецке обновят больше трех десятков дворов

9 минут назад

Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
#отключения
В районе Дикого отключат холодную воду

17 минут назад

Общество
Липецкая область опустилась в рейтинге социально-экономического развития
#рейтинг #социально-экономическое развитие
1
Липецкая область опустилась в рейтинге социально-экономического развития

37 минут назад

Общество
В ЛГПУ пройдет Всероссийская конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры
В ЛГПУ пройдет Всероссийская конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры

сегодня, 15:09

Общество
С осени прошлого года предлагаемая в липецких вакансиях зарплата выросла на треть — до 33 тысяч рубл...
#занятость #рынок труда
2
С осени прошлого года предлагаемая в липецких вакансиях зарплата выросла на треть — до 33 тысяч рубл...

сегодня, 15:08

Общество
Мать 20 детей Валентина Хромых: «Первыми у меня родились шестеро мальчиков, а хотелось дочку»
#дети #семья
6
Мать 20 детей Валентина Хромых: «Первыми у меня родились шестеро мальчиков, а хотелось дочку»

сегодня, 14:49

Общество