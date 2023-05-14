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сегодня, 10:33

Елецкие реконструкторы начинают путь из «варяг в персы» по Каспийскому морю

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#реконструкторы #из варяг в персы
Елецкие реконструкторы начинают путь из «варяг в персы» по Каспийскому морю

Сегодня в Астрахани спустили на воду драккар «Скальд», прибывший грузовиком из Ельца. На нем реконструкторы отправятся в путь до Дербента

«Команда драккара «Скальд» выгрузилась в Астрахани. Не все, но большая часть. Ждём остальных, раскладываем снарягу. Корабль поставлен на воду, всё хорошо.
Вода, провизия, всё на борту, но завтра целый день готовить лодку к выходу на большую воду. Заодно провели лекцию о реконструкции и судостроении для местной детворы и интересующихся взрослых. Сорвали овации», - говорится в сообщении на странице реконструкторов.

Как  сообщал GOROD48, реконструкторы из дружины «Южная Русь» еще в январе объявили о наборе команды для похода из Астрахани в Дербент по Каспийскому морю.

Поход станет реконструкцией событий 1000-летней давности.

«По просьбе Дербентского эмира Мамуна бин Ахмеда бин Абд аль-Малика в 987 году русы прибыли с севера от берегов реки Итиль на 18 судах. При эмире находились телохранители из варягов и русов, а флотилия русов имела предположительно 1800 участников команды», - рассказывается в сообществе реконструкторов.

Поход реконструкторы совершат на самом большом драккаре «Скальд», построенном в Ельце несколько лет назад. Предполагается, что плавание займет две недели.

Поход будет организован по маршруту: Астрахань - остров Чечень - Каспийск - Дербент, его общая протяжённость составит 520 километров.

В августе 2021 года драккар «Скальд» елецких реконструкторов прошел ходовые испытания на Ладожском озере. «Скальд» признан самым большим драккаром в России. Его длина составляет 18 метров, ширина – 3,5 метра, площадь паруса 49 квадратных метров.

Фото: vk.com/rusborgfest

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#реконструкторы #из варяг в персы

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