Елецкие реконструкторы начинают путь из «варяг в персы» по Каспийскому морю

Сегодня в Астрахани спустили на воду драккар «Скальд», прибывший грузовиком из Ельца. На нем реконструкторы отправятся в путь до Дербента



Вода, провизия, всё на борту, но завтра целый день готовить лодку к выходу на большую воду. Заодно провели лекцию о реконструкции и судостроении для местной детворы и интересующихся взрослых. Сорвали овации», - говорится в сообщении на



Как



Поход станет реконструкцией событий 1000-летней давности.



«По просьбе Дербентского эмира Мамуна бин Ахмеда бин Абд аль-Малика в 987 году русы прибыли с севера от берегов реки Итиль на 18 судах. При эмире находились телохранители из варягов и русов, а флотилия русов имела предположительно 1800 участников команды», - рассказывается в сообществе реконструкторов.



Поход реконструкторы совершат на самом большом драккаре «Скальд», построенном в Ельце несколько лет назад. Предполагается, что плавание займет две недели.



Поход будет организован по маршруту: Астрахань - остров Чечень - Каспийск - Дербент, его общая протяжённость составит 520 километров.



В августе 2021 года драккар «Скальд» елецких реконструкторов прошел ходовые испытания на Ладожском озере. «Скальд» признан самым большим драккаром в России. Его длина составляет 18 метров, ширина – 3,5 метра, площадь паруса 49 квадратных метров.



Фото: vk.com/rusborgfest



«Команда драккара «Скальд» выгрузилась в Астрахани. Не все, но большая часть. Ждём остальных, раскладываем снарягу. Корабль поставлен на воду, всё хорошо.Вода, провизия, всё на борту, но завтра целый день готовить лодку к выходу на большую воду. Заодно провели лекцию о реконструкции и судостроении для местной детворы и интересующихся взрослых. Сорвали овации», - говорится в сообщении на странице реконструкторов.Как сообщал GOROD48, реконструкторы из дружины «Южная Русь» еще в январе объявили о наборе команды для похода из Астрахани в Дербент по Каспийскому морю.Поход станет реконструкцией событий 1000-летней давности.«По просьбе Дербентского эмира Мамуна бин Ахмеда бин Абд аль-Малика в 987 году русы прибыли с севера от берегов реки Итиль на 18 судах. При эмире находились телохранители из варягов и русов, а флотилия русов имела предположительно 1800 участников команды», - рассказывается в сообществе реконструкторов.Поход реконструкторы совершат на самом большом драккаре «Скальд», построенном в Ельце несколько лет назад. Предполагается, что плавание займет две недели.Поход будет организован по маршруту: Астрахань - остров Чечень - Каспийск - Дербент, его общая протяжённость составит 520 километров.В августе 2021 года драккар «Скальд» елецких реконструкторов прошел ходовые испытания на Ладожском озере. «Скальд» признан самым большим драккаром в России. Его длина составляет 18 метров, ширина – 3,5 метра, площадь паруса 49 квадратных метров.