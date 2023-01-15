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14 минут назад

Самый большой в России драккар из Ельца примет участие в походе «из варягов в персы»

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#реконструкторы #поход #
Самый большой в России драккар из Ельца примет участие в походе «из варягов в персы»

Самый большой в России драккар из Ельца примет участие в походе «из варягов в персы»

Реконструкторы из дружины «Южная Русь» объявили о наборе команды для похода из Астрахани в Дербент по Каспийскому морю, который должен состоятся в мае.

Это будет реконструкция событий 1000-летней давности.

«По просьбе Дербентского эмира Мамуна бин Ахмеда бин Абд аль-Малика в 987 г. русы прибыли с севера от берегов реки Итиль на 18 судах. При эмире находились телохранители из варягов и русов, а флотилия русов имела предположительно 1800 участников команды», - говорится в сообществе реконструкторов.

Поход реконструкторы совершат на самом большом драккаре «Скальд», построенном в Ельце несколько лет назад. Корабль доставят в Астрахань на грузовике, оттуда в Дербент он отправится уже по Каспию в двухнедельный поход.

«Поход будет организован по маршруту - г.Астрахань - о.Чечень - г.Каспийск - г.Дербент, его общая протяжённость составит - 520 км. …Две недели полные, обойдем там всё что есть по направлению. Посмотрим достопримечательности, походим на парусе», - делятся реконструкторы в соцсетях.

Как сообщал GOROD48, в августе 2021 года драккар «Скальд» елецких реконструкторов прошел ходовые испытания на Ладожском озере. «Скальд» признан самым большим драккаром в России. Его длина составляет 18 метров, ширина – 3,5 метра, площадь паруса 49 квадратных метра.

Фото из сообщества «Южная Русь» соцсети «Вконтакте»

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#реконструкторы #поход #

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