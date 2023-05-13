Гоп-компания на «BMW» врезалась в автобус, въехала в частный двор и разбежалась

Водитель и пассажиры автомобиля успели даже скрутить номера.

ДТП произошло в посёлке Новая Жизнь. Мчавшийся на огромной скорости автомобиль «BMW» сначала врезался в автобус 42-го маршрута, затем проломил забор и въехал прямо на территорию частного домовладения на улице Таёжной, 4/2. По пути машина повредила ещё и трубу теплотрассы.







Только по счастливой случайности в аварии никто не пострадал: а автобусе было мало пассажиров, а во дворе дома никто не гулял.

Не подавали сигналов бедствия и молодые люди, сидевшие в салоне иномарки. Даже не смотря на то, что судя по повреждениям, их машина переворачивалась и, минимум, один раз ударилась крышей о землю. Напротив, они повели себя так, словно каждый день таранят автобусы и заезжают непрошенными гостями в соседние дворы. Парни мгновенно скрутили номера машины и трусцой удалились с места аварии. Бежали так быстро, что местные жители не успели их сосчитать – то ли трое, то ли четверо.







Теперь полиции придётся разыскивать водителя автомобиля, а владельцам автобуса и хозяевам дома подсчитывать убытки.









