Происшествия

53 минуты назад

Гоп-компания на «BMW» врезалась в автобус, въехала в частный двор и разбежалась

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#ДТП
2
Гоп-компания на «BMW» врезалась в автобус, въехала в частный двор и разбежалась

Водитель и пассажиры автомобиля успели даже скрутить номера.

ДТП произошло в посёлке Новая Жизнь. Мчавшийся на огромной скорости автомобиль «BMW» сначала врезался в автобус 42-го маршрута, затем проломил забор и въехал прямо на территорию частного домовладения на улице Таёжной, 4/2. По пути машина повредила ещё и трубу теплотрассы.

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Только по счастливой случайности в аварии никто не пострадал: а автобусе было мало пассажиров, а во дворе дома никто не гулял.

Не подавали сигналов бедствия и молодые люди, сидевшие в салоне иномарки. Даже не смотря на то, что судя по повреждениям, их машина переворачивалась и, минимум, один раз ударилась крышей о землю. Напротив, они повели себя так, словно каждый день таранят автобусы и заезжают непрошенными гостями в соседние дворы. Парни мгновенно скрутили номера машины и трусцой удалились с места аварии. Бежали так быстро, что местные жители не успели их сосчитать – то ли трое, то ли четверо.

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Теперь полиции придётся разыскивать водителя автомобиля, а владельцам автобуса и хозяевам дома подсчитывать убытки.

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10 995
#ДТП
2

Комментарии (10)

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обитатель барака

11 минут назад
Потомки бывших руководителей заводов...
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Версия п-ка Зорина

12 минут назад
Олег Петрович на месте проживания ?
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н-дя

14 минут назад
Видать коучи ехали на Фейл-конференцию. Внедрять успешный успех по развитию общественных пространств.
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ИГОРЬ

23 минуты назад
Малолетки без ума.
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Илья

24 минуты назад
Золотая молодежь Липецка?!
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селяночка

24 минуты назад
Тюльпаны жалко.
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да уж

26 минут назад
"они повели себя так, словно каждый день таранят автобусы и заезжают непрошенными гостями в соседние дворы." Конечно странно,мозгов то нет,да ещё синька или наркота.
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Ежик

28 минут назад
В своё опровдание скажу, что это не я
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не-а чё

29 минут назад
Хозяину дома,машину можно оставить себе. Если она нужна хозяину,пусть делает ремонт забора+моральный ущерб,а если не нужна,то можно продать по запчастям,что покорит убытки.
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Ванька Грозный

33 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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