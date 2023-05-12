«Пройти пешком невозможно»: разрушенный паводком мост восстановят

Несколько жителей села Ольховец Лебедянского района оказались отрезаны от земляков.

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Паблик «Ищу тебя. Лебедянь и район» разместил видео разрушенного моста в селе Ольховец Лебедянского района.



«Вот в таком состоянии находится мост в селе Ольховец, глубина Дона более полуметра, пройти пешком невозможно, не говоря уже о транспорте, по словам местных жителей, ремонтировать его никто не собирается, т.к он нигде не числится, а то что на другой стороне несколько жилых домов оказались без доступа в ближайший магазин, видимо, всем всё равно», — сообщил автор видео.



У главы Ольховского сельсовета Александра Носова другая информация: мост начтут ремонтировать уже на следующей неделе с помощью местных бизнесменов.



— Мост действительно не числится ни на чьем балансе. Однако постараемся его восстановить, мы ведь в нем тоже заинтересованы, — сказал GOROD48 Александр Носов.



По словам Александра Носова, мост через реку Дон разрушил недавний паводок. В части села, оказывавшейся за мостом, живут четыре человека, еще около 25 дачников приезжают ту да на лето. Сейчас жители отрезанной части села, пользуются объездной дорогой.