Статистика: в I квартале липчане сократили покупки еды и непродовольственных товаров

На пищевых продуктах жители Липецкой области экономили в I квартале 2023 года сильнее, однако траты на непродовольственные товары они также снизили.





Оборот розничной торговли в I квартале 2023 года составил в Липецкой области почти 78,5 миллиарда рублей, или 92,7% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах, то есть за минусом инфляции), следует из данных Липецкстат. В расчете на душу населения – это 69,7 тысячи рублей.



В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил по итогам января-марта 48,3% - по сравнению с тем же периодом прошлого года его доля уменьшилась (с 49,8%). Тогда как доля непродовольственных товаров выросла с 50,2% до 51,7%.



Продажи продовольственных товаров просели сильнее: по итогам I квартала оборот составил почти 37,9 миллиарда рублей, в сопоставимых ценах это на 9,3% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Оборот продовольственных товаров в сопоставимых ценах снизился на 6,3%, он составил 40,6 миллиарда рублей.

На долю розничных рынков и ярмарок пришлось 3,5% от общего оборота розничной торговли.



Меньше всего липчане экономили на общепите: по данным статистики оборот общественного питания в январе-марте 2023 года составил почти 2,5 миллиарда рублей, или 98,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения – 2205 рублей.



