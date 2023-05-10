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15 минут назад

Липецкая область на 27 месте рейтинга динамики зарплат

56
#зарплата
Липецкая область на 27 месте рейтинга динамики зарплат

Зарплату более 100 тысяч рублей в месяц свыше 50% работников Липецкой области начнут получать через 9,8 года – среди регионов России это соответствует 27 месту. Об этом свидетельствуют данные рейтинга динамики роста зарплат, который подготовило РИА Новости. 

В исследовании РИА Новости прогнозируется, через какое время зарплату в 100 тысяч рублей начнут получать 25%, 50% и 75% жителей региона, если темпы роста зарплат останутся такими же, как сейчас.

Согласно исследованию, более 25% работников в Липецкой области будут получать свыше 100 тысяч рублей в месяц через 5,8 года, через 9,8 года такие зарплаты будут у 50% работников. Планку в 75% работников с заработками свыше 100 тысяч наш регион преодолеет через 13,5 года.

Для ранжирования регионов аналитики оценили время для достижения медианной зарплаты (половина работников получают выше суммы медианы, половина – ниже этой суммы) уровня 100 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения в регионе за последние пять лет. Для корректного межрегионального сравнения зарплаты в различных регионах была учтена разница в розничных ценах, зарплаты брались по паритету покупательной способности (ППС). 

Среди регионов Черноземья Липецкая область стала третьей по динамике зарплат. На первом месте Белгородская область (17-е в федеральном рейтинге), где медианная зарплата в 100 тысяч рублей будет достигнута по расчетам через 8,8 года, второй в Черноземье оказалась Курская область (20 место в федеральном рейтинге) – для достижения медианы в 100 тысяч рублей здесь потребуется 9,1 года. Ниже Липецкой области оказались Воронежская область (42 место, 10,8 года) и Тамбовская область (68 место, 12,1 года). 

В целом по России зарплата у половины работников превысит 100 тысяч рублей примерно через 9 лет. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе это случится уже через 2,7 года, а в Чукотском автономном округе и Магаданской области — через 5,2 и 5,3 года. Во всех трех регионах-лидерах зарплату свыше 100 тысяч рублей уже получают 25% жителей. На последних строчках расположились Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. В этих регионах 50% жителей будут зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц через 15,8 года, 17,3 и 17,5 года соответственно.

56
#зарплата

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