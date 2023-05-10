Коронавирус

26 минут назад

Коронавирусная статистика: девять человек заболели, 33 — выздоровели

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Коронавирусная статистика: девять человек заболели, 33 — выздоровели

А в соседней Тамбовской области не выявили за сутки ни одного заболевшего COVID-19.

В Липецкой области за сутки выявили девять случаев COVID-19, никто не умер, двух человек госпитализировали, выздоровели 33 человека. Для сравнения: 10 мая 2022 года были выявлены 65 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 436 случаев COVID-19, выздоровели 179 180 человек, умерли 3 990 человек.

За последние сутки в Воронежской области выявили 53 человека, в Рязанской области — 25, в Орловской области — 18, в Курской области — 15, в Тульской области — четырех, в Тамбовской области за сутки никто не заболел. В Воронежской области сегодня сообщили об одном погибшем от COVID-19.

В России за сутки выявили 2 405 случаев COVID-19, госпитализировали 281 человека, выздоровели 3 278 человек, умерли 24 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 886 898 случаев COVID-19, выздоровели 22 301 223 человека, умерли 398 602 человека.
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