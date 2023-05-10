Здоровье

сегодня, 10:04

В Липецке появились первые жертвы шашлычного сезона

1 1816
#ожог
3
В Липецке появились первые жертвы шашлычного сезона

А 43-летняя липчанка получила глубокие химические ожоги, пытаясь открыть бочку с муравьиной кислотой.

На минувших выходных в областной ожоговый центр поступил 44-летний липчанин, который получил ожоги во время приготовления шашлыков.

Мужчина использовал жидкость для розжига костра, и в результате неосторожного обращения с огнём загорелся сам.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожог 5% поверхности тела: пострадали рука и нога. С начала шашлычного сезона, это уже второй такой случай.
.
А 43-летняя липчанка получила глубокие химические ожоги, пытаясь открыть бочку с 70-процентной муравьиной кислотой. У нее обожжены 9% тела.
1 1816
#ожог
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

54 минуты назад
Ну, ничего, скоро шашлычный парк будет,там специально разжигателя, раздувателя, пламени в штат введут, а так же тушителя, из числа посетителей пивнух.....
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
23
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

За первую неделю мая 131 человек заболел коронавирусом и 4 523 — ОРВИ
#ОРВИ #грипп #коронавирус
За первую неделю мая 131 человек заболел коронавирусом и 4 523 — ОРВИ

сегодня, 10:32

Здоровье
Липчанин сжёг руки жидкостью для прочистки засоров
#ожог
Липчанин сжёг руки жидкостью для прочистки засоров

27.04.2023 10:10

Здоровье
В Липецкой области выполнена первая операция по замене сустава эндопротезом с двойной мобильностью
#хирургия #областная больница
9
В Липецкой области выполнена первая операция по замене сустава эндопротезом с двойной мобильностью

26.04.2023 17:02

Здоровье
В Липецкой области — первая жертва грибного сезона
#грибы #отравление
18
В Липецкой области — первая жертва грибного сезона

26.04.2023 11:19

Здоровье
Пенсионер сварился в ванной: в ожоговый центр его доставила санавиация
#ожог
9
Пенсионер сварился в ванной: в ожоговый центр его доставила санавиация

25.04.2023 10:15

Здоровье
В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ
#ОРВИ #грипп #коронавирус
8
В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ

24.04.2023 17:02

Здоровье