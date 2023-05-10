В Липецке появились первые жертвы шашлычного сезона

А 43-летняя липчанка получила глубокие химические ожоги, пытаясь открыть бочку с муравьиной кислотой.

На минувших выходных в областной ожоговый центр поступил 44-летний липчанин, который получил ожоги во время приготовления шашлыков.



Мужчина использовал жидкость для розжига костра, и в результате неосторожного обращения с огнём загорелся сам.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожог 5% поверхности тела: пострадали рука и нога. С начала шашлычного сезона, это уже второй такой случай.

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А 43-летняя липчанка получила глубокие химические ожоги, пытаясь открыть бочку с 70-процентной муравьиной кислотой. У нее обожжены 9% тела.