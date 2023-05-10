Здоровье
сегодня, 10:04
В Липецке появились первые жертвы шашлычного сезона
А 43-летняя липчанка получила глубокие химические ожоги, пытаясь открыть бочку с муравьиной кислотой.
На минувших выходных в областной ожоговый центр поступил 44-летний липчанин, который получил ожоги во время приготовления шашлыков.
Мужчина использовал жидкость для розжига костра, и в результате неосторожного обращения с огнём загорелся сам.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожог 5% поверхности тела: пострадали рука и нога. С начала шашлычного сезона, это уже второй такой случай.
.
А 43-летняя липчанка получила глубокие химические ожоги, пытаясь открыть бочку с 70-процентной муравьиной кислотой. У нее обожжены 9% тела.
Мужчина использовал жидкость для розжига костра, и в результате неосторожного обращения с огнём загорелся сам.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожог 5% поверхности тела: пострадали рука и нога. С начала шашлычного сезона, это уже второй такой случай.
.
А 43-летняя липчанка получила глубокие химические ожоги, пытаясь открыть бочку с 70-процентной муравьиной кислотой. У нее обожжены 9% тела.
Еще в рубрике
24.04.2023 17:02Здоровье
Сергей