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Портрет Льва Толстого теперь встречает водителей на въезде в одноименный поселок

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#Лев Толстой
Портрет Льва Толстого теперь встречает водителей на въезде в одноименный поселок

На подъездах к поселку Лев Толстой появился новый въездной знак. Ночью он будет с подсветкой.

Новый въездной знак появился на автодороге «Липецк – Лев Толстой».

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Как сообщил глава поселка Константин Шабанов, работа над въездным знаком велась в несколько этапов.

«Определили дизайн с проектировщиками, подготовили насыпной грунт и выложили подиум из тротуарной плитки. Заключительным этапом будет установка подсветки стелы в ночное время», - написал глава в соцсетях.

Название «Лев Толстой» поселок носит с 1918 года. Раньше это была станция Астапово, на которой в 1910 году умер писатель.

Фото: vk.com/id343788998






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#Лев Толстой

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