Общество
сегодня, 14:55
Портрет Льва Толстого теперь встречает водителей на въезде в одноименный поселок
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На подъездах к поселку Лев Толстой появился новый въездной знак. Ночью он будет с подсветкой.
Новый въездной знак появился на автодороге «Липецк – Лев Толстой».
Как сообщил глава поселка Константин Шабанов, работа над въездным знаком велась в несколько этапов.
«Определили дизайн с проектировщиками, подготовили насыпной грунт и выложили подиум из тротуарной плитки. Заключительным этапом будет установка подсветки стелы в ночное время», - написал глава в соцсетях.
Название «Лев Толстой» поселок носит с 1918 года. Раньше это была станция Астапово, на которой в 1910 году умер писатель.
Фото: vk.com/id343788998
Как сообщил глава поселка Константин Шабанов, работа над въездным знаком велась в несколько этапов.
«Определили дизайн с проектировщиками, подготовили насыпной грунт и выложили подиум из тротуарной плитки. Заключительным этапом будет установка подсветки стелы в ночное время», - написал глава в соцсетях.
Название «Лев Толстой» поселок носит с 1918 года. Раньше это была станция Астапово, на которой в 1910 году умер писатель.
Фото: vk.com/id343788998
159