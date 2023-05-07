Портрет Льва Толстого теперь встречает водителей на въезде в одноименный поселок

На подъездах к поселку Лев Толстой появился новый въездной знак. Ночью он будет с подсветкой.



Новый въездной знак появился на автодороге «Липецк – Лев Толстой».Как сообщил глава поселка Константин Шабанов, работа над въездным знаком велась в несколько этапов.«Определили дизайн с проектировщиками, подготовили насыпной грунт и выложили подиум из тротуарной плитки. Заключительным этапом будет установка подсветки стелы в ночное время», - написал глава в соцсетях.Название «Лев Толстой» поселок носит с 1918 года. Раньше это была станция Астапово, на которой в 1910 году умер писатель.