Хитрый магазинный вор задержан полицейскими

37-летний мужчина украл женскую одежду.

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Оперативники липецкого отдела полиции № 7 УМВД России по подозрению в магазинной краже задержали 37-летнего жителя города. 26 марта его записала камера салона женской одежды в торговом центре «Армада»



Судя по записи, магазинный вор сложил в примерочной несколько предметов одежды в пакет, вышел из торгового зала, а потом вернулся за якобы забытой кладью.



Представители магазина оценили украденные брюки, куртку и джемпер в 6414 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Известно что задержанный нигде не работает и ужен имеет судимость за кражу.

