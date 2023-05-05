Происшествия

22 минуты назад

Хитрый магазинный вор задержан полицейскими

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#кража
Хитрый магазинный вор задержан полицейскими

37-летний мужчина украл женскую одежду.

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Оперативники липецкого отдела полиции № 7 УМВД России по подозрению в магазинной краже задержали 37-летнего жителя города. 26 марта его записала камера салона женской одежды в торговом центре «Армада»

Судя по записи, магазинный вор сложил в примерочной несколько предметов одежды в пакет, вышел из торгового зала, а потом вернулся за якобы забытой кладью.

Представители магазина оценили украденные брюки, куртку и джемпер в 6414 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Известно что задержанный нигде не работает и ужен имеет судимость за кражу.
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#кража

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