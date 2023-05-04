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Рейтинг вредных напитков для пациентов с сахарным диабетом составили американские ученые

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#здоровье #рейтинг напитков #сахарный диабет
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Новое исследование ученых представило любопытный рейтинг вредности популярных напитков в порядке убывания на основе исследований, проведенных среди людей с сахарным диабетом 2-го типа. Они попытались понять, какие из напитков, регулярно присутствующих в рационе, сильнее всего влияют на осложнения и смертность, и пришли к интересным выводам. Кофе, например, оказался полезнее воды для здоровья.

Медицинские работники из США около 40 лет изучали влияние напитков на пациентов с диабетом 2-го типа и уровень их смертности. Соответствующие выводы были опубликованы в журнале The BMJ.

Уточняется, что в исследовании приняли участие свыше 15 тысяч американских медиков с установленным диагнозом. Раз в 2-4 года они заполняли опросник, в котором перечисляли наиболее часто употребляемые напитки. По итогу ученые составили рейтинг наиболее опасных напитков при диабете, - пишет "МК".

В частности, самый высокий коэффициент смертности показали сахаросодержащие напитки и молоко (1,2). На втором месте по вредности оказались фруктовые соки (0,98) и напитки с подсластителями (0,96). Примечательно, что кофе показал наименьший коэффициент среди всех напитков — 0,74, когда как вода имеет показатель 0,77.

Масштабы распространения сахарного диабета (СД) 2 типа в мире давно признаны неинфекционной пандемией, и армия пациентов продолжает прирастать пугающими темпами. В 2021 году было зарегистрировано около 537 миллионов взрослых, страдающих диабетом, и, по прогнозам, к 2045 году их число возрастет до 783 миллионов. В России, по экспертным оценкам, не менее 10 миллионов человек болеют СД 2 типа, и еще примерно 5 миллионов находятся на стадии преддиабета (болезнь еще не наступила, но все к этому ведет).
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#здоровье #рейтинг напитков #сахарный диабет
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