Сергей Первушин: «Пройти 12 матчей одним составом трудно. Нам это показывала уже прошлая осень»

Послематчевая пресс-конференция тренеров.

Липецкий «Металлург» на своём поле проиграл белгородскому «Салюту» - 0:2, имея в запасе лишь троих полевых футболистов, включая двух юнцов, не сыгравших в жизни ни одного полного матча на профессиональном уровне.

- Есть такая футбольная поговорка: «Покажите вашу полузащиту и я скажу, какая у вас команда». Сегодня полузащита соперника нас переиграла, поэтому всё по делу – закономерное поражение, - вынужден был признать «Металлурга» Сергей Первушин.

Самые важные слова, позволяющие понять, что сейчас происходит с липецкой командой, Первушин сказал в конце своего выступления.

- 12 тяжелых игр весенней части чемпионата пройти одним составом очень сложно. Футбол нам это показывал уже в концовке первой части чемпионата, когда у нас выбыли несколько основных игроков и мы сразу проиграли на выезде «Пересвету» и «Рязани». И сегодня футбол показал тоже самое. Как говорится, где тонко, там и рвётся.

Напомним, что у «сталеваров» из-за дисквалификаций пропускали игру три футболиста, ещё двое – из-за травм. Но команда могла бы пережить эти потери, если бы была хорошо укомплектована, однако зимой «Металлург» только терял футболистов, а сам пригласить никого не смог: из-за долгов команде запретили регистрировать новичков.

- Сегодня впервые весной место в воротах занял Александр Кобзев. Почему он, а не Максим Матюша?

- Матюша стоял первые 4 матча. Мы решили что-то поменять, тем более, у нас был неудачный отрезок. У нас два равных вратаря: один свое игровое время получил, сейчас получает Кобзев.

- Сегодня получили шанс сыграть в основном составе Максим Сазонов, Александр Викторов и Вениамин Баязов. Как оцените их игру?

- Мы проиграли домашний матч со счётом – 0:2. Ни Сазонов, ни Викторов, ни Баязов, ни кто-то другой себя не проявили, о чем свидетельствует результат на табло.

- Вчерашних дублёров Дмитрия Кукишева и Сергея Горбатенко выпустили на 89-й минуте. Верили, что они спасут?

- Когда-то ведь их нужно выпускать, верно? Дали немного игровой практики воспитанникам областного футбола. Вообще у нас сегодня сложилась уникальная ситуация, когда в основном составе вышли 9 липецких футболистов. С одной стороны, мы решаем задачи – привлекаем местных, а с другой – спортивного результата пока нет. Хотелось бы лучше, но на данный момент это то, что мы имеем.

- Каковы сроки возвращения получившего травму перед игрой с «Салютом» Максима Григорьева?

- Он помимо травмы ещё и заболел. Сложно пока говорить. Нам хочется, чтобы побыстрее.

Главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко похвалил состояние газона на стадионе «Металлург», рассказал, что его команда в любом случае старалась бы навязать липчанам активную игру, а кадровые потери «Металлурга» только усилили эту решимость.

Про действия своих подопечных в атаке Навоченко высказался не иначе как (цитата): «Низкий им поклон». Соперник тоже считает результат матча закономерным.

