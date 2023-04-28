Липчанка после родов подняла на 25 кг больше норматива мастера спорта

Счёт липецким медалям в чемпионате ЦФО открыт.

Чемпионат ЦФО по тяжёлой атлетике в Туле триумфально сложился для липчанки Татьяны Черешневской.

30-летняя фитнесс-инструктор не знала равных в категории до 55 кг. В рывке она осилила 70 кг, а в толчке справилась со снарядом почти в два раза тяжелее её самой – 90 кг. В сумме это принесло 160 кг – на 25 кило больше норматива мастера спорта!

Татьяна первой из наших земляков поднялась на пьедестал почёта – на его самую верхнюю ступень. Успех значим ещё и потому, что всего полтора года назад Черешневская родила ребёнка, брала паузу в выступлениях и сейчас только восстанавливается. С такими результатами! По мнению тренера спортсменки и президента федерации тяжёлой атлетики Липецкой области Александра Козадёрова, таскающая железо большую часть жизни Татьяна имеет хорошие перспективы и в чемпионате России.

Звонок GOROD48 застал Козадёрова немного в расстроенных чувствах. За пять минут до него другая ученица Александра Кашкина в категории до 64 кг упустила шанс выполнить норматив мастера спорта. Для этого ей требовалось толкнуть 90 кг, но подход вышел неудачным. В зачёт пошли 76 кг, плюс высокий результат в – 70 кг. Итог – 146, совсем рядом и с нормативом и с пьедесталом почёта.

Утром в соревнованиях юношей до 18 лет отличился Всеволод Глотов из Грязей. В категории до 61 кг он рванул 92 кг, в толчке взял 105, что дало 197 км в сумме и принесло «бронзовую» медаль. Тренирует грязинского геркулеса Сергей Мохов.



Атлет из Грязей на 3-м месте



Соревнования продолжаются.