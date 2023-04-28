Спорт

49 минут назад

Липчанка после родов подняла на 25 кг больше норматива мастера спорта

1 130
#Тяжёлая атлетика #Татьяна Черешневская #Александр Козадёров
Липчанка после родов подняла на 25 кг больше норматива мастера спорта

Счёт липецким медалям в чемпионате ЦФО открыт.

Чемпионат ЦФО по тяжёлой атлетике в Туле триумфально сложился для липчанки Татьяны Черешневской.

30-летняя фитнесс-инструктор не знала равных в категории до 55 кг. В рывке она осилила 70 кг, а в толчке справилась со снарядом почти в два раза тяжелее её самой – 90 кг. В сумме это принесло 160 кг – на 25 кило больше норматива мастера спорта!

Татьяна первой из наших земляков поднялась на пьедестал почёта – на его самую верхнюю ступень. Успех значим ещё и потому, что всего полтора года назад Черешневская родила ребёнка, брала паузу в выступлениях и сейчас только восстанавливается. С такими результатами! По мнению тренера спортсменки и президента федерации тяжёлой атлетики Липецкой области Александра Козадёрова, таскающая железо большую часть жизни Татьяна имеет хорошие перспективы и в чемпионате России.

Звонок GOROD48 застал Козадёрова немного в расстроенных чувствах. За пять минут до него другая ученица Александра Кашкина в категории до 64 кг упустила шанс выполнить норматив мастера спорта. Для этого ей требовалось толкнуть 90 кг, но подход вышел неудачным. В зачёт пошли 76 кг, плюс высокий результат в – 70 кг. Итог – 146, совсем рядом и с нормативом и с пьедесталом почёта.

Утром в соревнованиях юношей до 18 лет отличился Всеволод Глотов из Грязей. В категории до 61 кг он рванул 92 кг, в толчке взял 105, что дало 197 км в сумме и принесло «бронзовую» медаль. Тренирует грязинского геркулеса Сергей Мохов.

й123.jpg

Атлет из Грязей на 3-м месте

Соревнования продолжаются.

1 130
#Тяжёлая атлетика #Татьяна Черешневская #Александр Козадёров

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липецкие басни

26 минут назад
Молодцы! А футбол и хоккей никогда не радуют.
ответить
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
14
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Вратарю «Металлурга» приготовили майку полевого – может сыграть в нападении
#Вратарь в поле #футбол #"Металлург"
2
Вратарю «Металлурга» приготовили майку полевого – может сыграть в нападении

сегодня, 19:54

Спорт
Комментатор чудил, «Елец» не смог дожать десятерых в рекордном на карточки матче
#ФК "Елец"
1
Комментатор чудил, «Елец» не смог дожать десятерых в рекордном на карточки матче

сегодня, 18:50

Спорт
Липецкий хоккеист всё-таки поднял над головой Кубок регионов
#Хоккей #НМХЛ #Даниил Болдырев
3
Липецкий хоккеист всё-таки поднял над головой Кубок регионов

вчера, 20:55

Спорт
«Металлург» добился отмены красной карточки своему защитнику
#Футбол #дисквалификация #Антон Белов
7
«Металлург» добился отмены красной карточки своему защитнику

26.04.2023 18:41

Спорт
Виктория – значит победа: липецкая дзюдоистка выполнила норматив мастера спорта
#Дзюдо #Виктория Бойцова
4
Виктория – значит победа: липецкая дзюдоистка выполнила норматив мастера спорта

25.04.2023 17:50

Спорт
Три гола вдесятером и две победы на двоих
#Футбол #ЮФЛ
10
Три гола вдесятером и две победы на двоих

25.04.2023 17:18

Спорт