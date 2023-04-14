Общество

сегодня, 15:08

В Липецкой области введён особый противопожарный режим

3 396
#пожар
1
В Липецкой области введён особый противопожарный режим

С 14 апреля по 10 мая запрещается разводить открытый огонь, а размер штрафа за нарушение требований пожарной безопасности увеличивается вдвое.

Постановлением правительства Липецкой области № 184 с сегодняшнего дня в нашем регионе введён особый противопожарный режим.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, особый противопожарный режим вводится с 14 апреля по 10 мая. В указанный период запрещается разводить открытый огонь.

«Напоминаем, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. А в условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое», - добавляют в ГУ МЧС России по Липецкой области.

 
3 396
#пожар
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Снова

36 минут назад
Опять, Замучили те кто по своей тупости считает ,что он контролирует выжигание травы, а после выясняется ,что из-за него сгорело пол деревни!
ответить

Опять

46 минут назад
То особый,то специальный.Как Вы уже замучили.
ответить

Житель

52 минуты назад
Какаой какой ,режим ?
ответить

Еще в рубрике

Требуются сотрудники: зарплата от 30 000 до 130 000 рублей
#ярмарка вакансий
1
Требуются сотрудники: зарплата от 30 000 до 130 000 рублей

25 минут назад

Общество
За долг по алиментам в 20,8 тысячи рублей — полгода лишения свободы
#дети #алименты
За долг по алиментам в 20,8 тысячи рублей — полгода лишения свободы

37 минут назад

Общество
Вдоль железнодорожного вокзала Липецка появится полукилометровая ограда
#вокзал #забор
5
Вдоль железнодорожного вокзала Липецка появится полукилометровая ограда

40 минут назад

Общество
«В театре больше Олениной нет»: бывший главный режиссер ЛГАТ рассказала о причинах своего ухода
#Елена Оленина #Липецкий академический театр
9
«В театре больше Олениной нет»: бывший главный режиссер ЛГАТ рассказала о причинах своего ухода

сегодня, 14:41

Общество
Страстная пятница для «управляшек»: ГЖИ выписала 12 крупных штрафов за мусор на мусорках
#мусор
12
Страстная пятница для «управляшек»: ГЖИ выписала 12 крупных штрафов за мусор на мусорках

сегодня, 14:15

Общество
В честь 70-летия Липецкой области учреждается юбилейная медаль
#70-летие Липецкой области
10
В честь 70-летия Липецкой области учреждается юбилейная медаль

сегодня, 13:33

Общество