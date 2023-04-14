В Липецкой области введён особый противопожарный режим

С 14 апреля по 10 мая запрещается разводить открытый огонь, а размер штрафа за нарушение требований пожарной безопасности увеличивается вдвое.

Постановлением правительства Липецкой области № 184 с сегодняшнего дня в нашем регионе введён особый противопожарный режим.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, особый противопожарный режим вводится с 14 апреля по 10 мая. В указанный период запрещается разводить открытый огонь.



«Напоминаем, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. А в условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое», - добавляют в ГУ МЧС России по Липецкой области.



