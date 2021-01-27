Липчанин обвинил полицейских в пытках, правоохранители утверждают, что никаких доказательств этому нет

В Следственном комитете пришли к выводу, что заявление липчанина Алексея Фомина о пытках - способ обвиняемого в убийстве жены и падчерицы избежать уголовной ответственности за содеянное.

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У жителя Липецка Алексея Фомина еще в 2001 году без вести пропали жена и падчерица. Их останки до сих пор не найдены. Но осенью прошлого года уголовное дело по двойному убийству реанимировали. При этом, Алексей Фомин утверждает, что дело об убийстве построено исключительно на его явке с повинной. Мужчина заявил GOROD48, что признательные показания из него выбили пытками оперативники уголовного розыска. После чего сотрудник СКР Евгений Горобцов в присутствии адвоката по назначению велел Фомину внимательно запомнить выдвинутую им, следователем, версию о том, как он забивал своих родственниц ножкой от кухонного стола.



… Людмила Фомина, которой на момент исчезновения было 32 года, а ее дочери от первого брака Виктории Ершовой - 15 лет, пропали во время майских праздников в 2001 году. По словам Алексея Фомина, знакомый его жены по работе на Центральном рынке Липецка повез их к родне в село Пластинки Усманского района и с тех пор матери с дочерью никто не видел. Первыми под подозрение в убийстве в таком случае всегда попадают близкие родственники. Но тогда, 20 лет назад, следствие не нашло убийцу.



Следственные действия продолжились прошлой осенью: рано утром 17 сентября 2020 года к Алексею Фомину подошли двое полицейских и попросили проехать в райотдел очередных показаний по факту безвестного исчезновения родственниц, мужчина согласился. У Фомина в ОП-7 изъяли портфель и телефон, а потом предложили сознаться в убийстве. Ему сказали, что у следствия есть неопровержимые улики совершенного им преступления. После пояснений подозреваемого о том, что он ни к чему противозаконному не причастен, его повезли в здание СУ СК РФ по Липецкой области для исследования на полиграфе. По словам Фомина, он был не готов к такому обороту, но все же прошел длительную психофизиологическую экспертизу.



- Потом меня вывели во двор здания Следственного комитета, посадили на заднее сидение полицейской «Лады Гранты». По бокам от меня сели оперативники уголовного розыска. Один из них накинул мне на голову полы моей же куртки, нагнули мою голову мне же в колени и стали наносить чем-то тяжелым удары по голове. Я был в шоке от этого! - говорит Алексей Фомин.



Мужчина утверждает, что его отвезли на окраину города. Говорит, что ему надели на голову черный полиэтиленовый пакет и плотно зафиксировали на шее. Пакет снимали только тогда, когда он задыхался. Так повторялось многократно. В перерывах полицейские требовали от него не бояться сознаться в убийстве, так как в тюрьму он не попадет из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, ведь с момента исчезновения его жены и падчерицы прошло больше 15 лет. Оперативники, по словам мужчины, угрожали всякими нехорошими вещами его нынешней жене, его родной сестре, якобы соучастнице убийства и даже малолетнему сыну. Ему якобы выкручивали пальцы, били чем-то тяжелым по голове и спине, угрожали закопать в этой же лесополосе.



- Чтобы прекратились издевательства, я сказал, что все подпишу. Только тогда мне позволили разогнуться и выйти из машины. Я хотел убежать по кустам, но у меня затекли ноги, - заявил нам Фомин.



В кабинет следователя Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Евгения Горобцова он был доставлен за полночь. По словам Фомина, в обмен на явку с повинной следователь обещал ему всего лишь арест на 48 часов на период первоначальных следственных действий и применение к нему срока давности за совершенное преступление. Тот согласился, но попросил вызвать адвоката.



- Адвокат Бекетов сказал, что мне во всем нужно признаться, написать явку с повинной. Тогда может и суда не будет. А даже если будет суд, то меня тут же освободят. Моих слов о примененных ко мне пытках он как бы не слышал. В итоге я написал явку с повинной в три часа ночи.



Фомин утверждает, что явку с повинной написал под диктовку следователя Горобцова.



- Следователь вначале придумал мне корыстный мотив. Будто бы я хотел стать собственником квартиры после убийства жены. Но остановился на другом: убийстве из-за ревности. Так как в квартире весной 2001 года был ремонт, он сказал, что подойдет ножка от стола. И настоял, чтобы я написал о том, что нанес несколько ударов ей жене по голове. На ее крики будто бы выскочила ее дочь и я случайно попал ей ножкой стола в висок. После этого следователь попросил меня несколько раз прочитать текст, после чего записал мои показания на видеокамеру. Позже из ИВС меня возили в лес искать кости жены и падчерицы в том месте, на какое мне указали оперативники. Экскаватор вырыл яму, в которой никаких останков не было, - говорит Алексей Фомин.



Вот такую историю рассказал GOROD48 подозреваемый в убийстве жены и падчерицы-подростка.



После следственных действий 21 сентября Фомина доставили в суд на арест по обвинению в двойном убийстве. Но федеральный судья Ирина Тишакова сочла доводы следствия «голословными и ничем не подтвержденными», постановив обвиняемого «из-под стражи освободить немедленно».



После освобождения Алексей Фомин с женой не ночевали дома, опасаясь, как он говорит, провокаций со стороны сотрудников правоохранительных органов. А потом Фомин стал жаловаться на действия сотрудников полиции, следователя Евгения Горобцова и адвоката.



Доследственную проверку по его заявлению провел следователь Советского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Андрей Попов. И пришел к выводу, что «каких-либо противоправных действий в отношении Фомина А.Н. никто не совершал». Действия всех указанных должностных лиц «не выходили за рамки предоставленных полномочий».



- Все доводы подозреваемого о применении к нему насилия сотрудниками полиции тщательно проверены в ходе следствия и не нашли своего подтверждения. Кроме выводов следствия в материалах уголовного дела имеются результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной после допросов с участием защитника. На теле мужчины не обнаружено даже царапины, не говоря уже о каких-либо телесных повреждениях, характерных для пыток. Версию о давлении со стороны правоохранительных органов подозреваемый выдвинул как способ защиты спустя несколько суток после того, как дал признательные показания, детально и последовательно изложив обстоятельства убийства жены и падчерицы, а также сокрытия их тел. Показания он подтвердил в ходе их проверки следователем на месте происшествия, назвав и орудие преступления. Кроме того, тестирование на полиграфе подтвердило его причастность к исчезновению жены с ребенком, а также и то, что он обладает информацией о последних минутах их жизни. У следствия имеются и другие неопровержимые доказательства его причастности к убийству, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Андрей Попов в своем отказном постановлении на заявление Алексея Фомина особо, кстати, отметил, что формально тот виновен в ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК). Но следователь указал, что такого рода заявление - это способ обвиняемого в двойном убийстве уйти от уголовно ответственности, а потому в его действиях нет состава указанного преступления.



Судить Алексея Фомина будет суд присяжных.