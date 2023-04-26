Происшествия
сегодня, 13:33
Мать и директора школы наказали за оказавшихся на льдине в глубоком овраге двоих детей
5 949
На мать был составлен административный прокол, а директору школы внесено представление.
Данковская прокуратура провела проверку по инциденту, который произошёл 21 марта в селе Березовка.
Напомним, 21 марта в селе Березовка Данковского района два ребенка: 11-ти и 13 лет катались на льдинах за плотиной пруда, оказались на льдине в центре глубокого оврага, заполненного водой, и не могли выбраться на берег.
На помощь им пришли спасатели пожарной части № 17 села Березовка. Детям помогли выбраться на берег, после чего они были переданы родителям.
В результате мать детей была привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в связи с отсутствием надлежащего контроля за поведением детей. Правда, санкции этой статьи не очень серьёзные: предупреждение или штраф в размере от ста до пятисот рублей.
Досталось и директору школы, в которой учатся дети.
«Дети воспитываются в неблагополучной семье, но администрация школы фактически не проводила с ними профилактической работы. В результате старший мальчик стал без уважительных причин пропускать учебу и проводить свободное время без надзора. По результатам проверки в адрес директора образовательного учреждения внесено представление», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Фото - ugpss48.ru
Напомним, 21 марта в селе Березовка Данковского района два ребенка: 11-ти и 13 лет катались на льдинах за плотиной пруда, оказались на льдине в центре глубокого оврага, заполненного водой, и не могли выбраться на берег.
На помощь им пришли спасатели пожарной части № 17 села Березовка. Детям помогли выбраться на берег, после чего они были переданы родителям.
В результате мать детей была привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в связи с отсутствием надлежащего контроля за поведением детей. Правда, санкции этой статьи не очень серьёзные: предупреждение или штраф в размере от ста до пятисот рублей.
Досталось и директору школы, в которой учатся дети.
«Дети воспитываются в неблагополучной семье, но администрация школы фактически не проводила с ними профилактической работы. В результате старший мальчик стал без уважительных причин пропускать учебу и проводить свободное время без надзора. По результатам проверки в адрес директора образовательного учреждения внесено представление», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Фото - ugpss48.ru
5 949
гостья
Умный
пользователь
ЕСА
да уж