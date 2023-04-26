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сегодня, 13:33

Мать и директора школы наказали за оказавшихся на льдине в глубоком овраге двоих детей

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#дети #спасатели
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Мать и директора школы наказали за оказавшихся на льдине в глубоком овраге двоих детей

На мать был составлен административный прокол, а директору школы внесено представление.

Данковская прокуратура провела проверку по инциденту, который произошёл 21 марта в селе Березовка.

Напомним, 21 марта в селе Березовка Данковского района два ребенка: 11-ти и 13 лет катались на льдинах за плотиной пруда,  оказались на льдине в центре глубокого оврага, заполненного водой, и не могли выбраться на берег.

На помощь им пришли спасатели пожарной части № 17 села Березовка. Детям помогли выбраться на берег, после чего они были переданы родителям.

В результате мать детей была привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в связи с отсутствием надлежащего контроля за поведением детей. Правда, санкции этой статьи не очень серьёзные: предупреждение или штраф в размере от ста до пятисот рублей.

Досталось и директору школы, в которой учатся дети.

«Дети воспитываются в неблагополучной семье, но администрация школы фактически не проводила с ними профилактической работы. В результате старший мальчик стал без уважительных причин пропускать учебу и проводить свободное время без надзора. По результатам проверки в адрес директора образовательного учреждения внесено представление», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Фото - ugpss48.ru 
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#дети #спасатели
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Комментарии (5)

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гостья

6 минут назад
Зачем рожают детей-если они им не нужны......(родителям)
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Умный

19 минут назад
Пороть не пробовали?Иногда помогает!
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пользователь

57 минут назад
Наверное директор должен детей и в щколу отводить, и из школы провожать до дома. Ему же больше делать то нечего.А в подмогу ему ещё всё управление образования области. Но можно и радикально - закопать овраг.
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ЕСА

58 минут назад
Директор школы должен жить в этой семье 24 часа, так что-ли? Это бред. А в школу не ходит потому-что, не понимает школьную программу, нельзя вложить знания тому, кто не может их принять.
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да уж

сегодня, 13:45
Липецких директоров ненакажешь,доходы другие.
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