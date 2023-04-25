Общество
47 минут назад
Мемориал на сокольском кладбище подрядчик обещает доделать к 1 мая
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Судя информации на баннере, который установлен возле кладбища, работы должны были завершиться сегодня, 25 апреля.
Многострадальный мемориал на сокольском кладбище сегодня выглядит вот так.
Хотя восстановление его первоначального вида, уже должно завершиться.
Подрядчик мэрии, руководитель ООО «Мастерская Бредихиных» Елена Бредихина признала, что выбилась из графика, однако уверила — памятник доделают к 1 мая.
— В День Победы он будет сиять и блестеть в самом лучшем качестве! Этот объект больше не будет проблемным, — пообещала Елена Бредихина.
По словам Елены Бредихиной, барельеф Скорбящей матери, из-за исчезновения которого, при прошлогоднем ремонте мемориала, возмущались сокольцы, установят после того, как закончатся так называемые «грязные» работы. Рабочим пришлось выравнивать стены мемориала, что не было предусмотрено контрактом. Кривизну подрядчик выявил, демонтировав старые плиты. Сегодня работ на кладбище не было из-за дождя.
Напомним, эпопея с мемориалом на сокольском кладбище длится с 2021 года. После предыдущего ремонта место барельефа Скорбящей матери заняло его схематичное изображение. Такое благоустройство вызвало возмущение жителей Сокола и привело к возбуждению уголовного дела о халатности. Нанесенный городу ущерб прокуратура оценила в два миллиона рублей.
Хотя восстановление его первоначального вида, уже должно завершиться.
Подрядчик мэрии, руководитель ООО «Мастерская Бредихиных» Елена Бредихина признала, что выбилась из графика, однако уверила — памятник доделают к 1 мая.
— В День Победы он будет сиять и блестеть в самом лучшем качестве! Этот объект больше не будет проблемным, — пообещала Елена Бредихина.
По словам Елены Бредихиной, барельеф Скорбящей матери, из-за исчезновения которого, при прошлогоднем ремонте мемориала, возмущались сокольцы, установят после того, как закончатся так называемые «грязные» работы. Рабочим пришлось выравнивать стены мемориала, что не было предусмотрено контрактом. Кривизну подрядчик выявил, демонтировав старые плиты. Сегодня работ на кладбище не было из-за дождя.
Напомним, эпопея с мемориалом на сокольском кладбище длится с 2021 года. После предыдущего ремонта место барельефа Скорбящей матери заняло его схематичное изображение. Такое благоустройство вызвало возмущение жителей Сокола и привело к возбуждению уголовного дела о халатности. Нанесенный городу ущерб прокуратура оценила в два миллиона рублей.
2 150
Пусть цветы продают.
Дежаву