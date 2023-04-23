В России

40 минут назад

Москвич получил ожоги после химчистки салона автомобиля

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В Москве мужчина получил серьезный ожог после химчистки.

Как сообщает РЕН ТВ, пострадавший отвез служебную машину в химчистку, а затем забрал ее. Мужчина ничего не заметил после мойки, однако через некоторое время почувствовал недомогание — ночью он проснулся от страшной боли.

Россиянина госпитализировали с химическими ожогами 12 процентов тела. В том числе врачи диагностировали ожоги третьей степени на ягодицах. В данный момент он находится в ожоговом центре, полицейские проверяют салон автомобиля.
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