В России
40 минут назад
Москвич получил ожоги после химчистки салона автомобиля
В Москве мужчина получил серьезный ожог после химчистки.
Как сообщает РЕН ТВ, пострадавший отвез служебную машину в химчистку, а затем забрал ее. Мужчина ничего не заметил после мойки, однако через некоторое время почувствовал недомогание — ночью он проснулся от страшной боли.
Россиянина госпитализировали с химическими ожогами 12 процентов тела. В том числе врачи диагностировали ожоги третьей степени на ягодицах. В данный момент он находится в ожоговом центре, полицейские проверяют салон автомобиля.
Как сообщает РЕН ТВ, пострадавший отвез служебную машину в химчистку, а затем забрал ее. Мужчина ничего не заметил после мойки, однако через некоторое время почувствовал недомогание — ночью он проснулся от страшной боли.
Россиянина госпитализировали с химическими ожогами 12 процентов тела. В том числе врачи диагностировали ожоги третьей степени на ягодицах. В данный момент он находится в ожоговом центре, полицейские проверяют салон автомобиля.