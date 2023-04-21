Экономика

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В марте для животных дорожали сухие корма, но дешевели прививки

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#цены #инфляция
В марте для животных дорожали сухие корма, но дешевели прививки

В марте инфляция в Липецкой области составила 0,15%, а с начала года рост потребительских цен составил 0,96%, сообщает Липецкстат. 

Снизились в марте на 0,04% цены на продовольственные товары, однако в целом по сравнению с декабрем 2022 года они выросли на 1,5%. Рост цен в марте наблюдался на мясо птицы и соль на 3%, свинину – на 2%, молоко – на 1%, говядину, овощные и фруктово-ягодные консервы, безалкогольные напитки – на 0,5%. Плодоовощная продукция в целом стала дешевле на 2%, в том числе картофель – на 6%, овощи – на 4%, а вот фрукты и цитрусовые подорожали на 1%. Одновременно с этим выросли цены на сахар – на 4%, мясные консервы – на 3%, муку, чай, кофе, какао, яйца, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы – на 2%, макаронные и крупяные изделия, мороженое – на 1%, рыбопродукты – на 0,5%. Общественное питание подорожало на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары в марте выросли на 0,28% (за три месяца 2023 года они снизились на 0,63%). Среди этой группы повысились цены на сухие корма для животных – на 4%, новые отечественные легковые автомобили, спички – на 2%, одежду и белье, обувь, парфюмерно-косметические товары, подержанные импортные легковые автомобили, печатные издания, ткани, предметы садоводства, товары для спорта, школьно-письменные принадлежности, ювелирные изделия, велосипеды и мотоциклы, табачные изделия, игрушки – на 1%, персональные компьютеры, – на 0,5%. Снизились цены на телерадиотовары – на 3%, электротовары и другие бытовые приборы – на 1%.

Цены и тарифы на услуги в марте текущего года увеличились на 0,27%, по сравнению с декабрем 2022 года - на 2,59%. Подорожала плата за пересылку простой посылки внутри России на 13%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 10%, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России – на 8%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 5%, стоимость проезда в междугородном автобусе, стоимость проживания в гостинице 4*-5* - на 4%, экскурсионные услуги – на 3%, цена билетов в театры – на 2%, плата за содержание жилья для граждан-собственников жилья, услуги физической культуры и спорта – на 1%. Вместе с тем годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) снизилась на 6%, стоимость прививки животного – на 1%.

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#цены #инфляция

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