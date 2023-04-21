Общество

сегодня, 14:15

Новобранцев торжественно проводили в армию на площади Петра Великого

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#армия #призыв
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Перед отправкой в армию ребята получили подарки.

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Сегодня на площади Петра Великого прошла торжественная отправка новобранцев на срочную службу. Провожали 36 человек.

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Как рассказал военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, все ребята будут проходить службу на территории Западного военного округа: 19 — в Военно-космических силах в Ленинградской области и 17 — в сухопутных войсках в Нижегородской области.

Команда, которая уезжает в Ленинградскую область, сразу с площади отправилась на железнодорожный вокзал. А вот в Нижегородскую область убывают только вечером, и поэтому родные смогут ещё проститься с ребятами на сборном пункте.

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По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата подполковника Игоря Козлова, всего в этот весенний призыв, который начался 1 апреля и завершится 15 июля, из Липецкой области уйдут служить более 1500 человек.

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— Самое главное — с гордостью несите имя русского воинства, не подведите своих родителей и липецкую землю. Родина рассчитывает на вас! Будьте сильными и мужественными и возвращайтесь домой живыми и здоровыми, — сказал призывникам главный федеральный инспектор Олег Снежков.

— Служба в вооружённых силах — это школа жизни. Сейчас добровольцы, мобилизованные и контрактники защищают интересы Родины в зоне СВО, регулярные войска защищают другие рубежи нашей Родины и это не менее важно, — добавила глава Липецка Евгения Уваркина.

— Я желаю вам, чтобы время службы в армии прошла максимально незаметно с точки зрения протяжённости, — пожелал новобранцам вице-губернатор Роман Петрухин.

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Призывников провожали не только тёплыми словами, но и подарками. От администрации Липецкой области солдатам-срочникам вручили сувениры: термосы, обложки для военных билетов и памятки военнослужащим.

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18-летний Александр Юдин после окончания школы год трудился разнорабочим, а теперь будет служить в части Военно-космических сил в Санкт-Петербурге.

— Служба в армии — это моё осознанное решение, возможно, там и останусь, как получится, — говорит Александр Юдин.

20-летний Игорь Афанасьев до армии успел отучиться и поработать, 8 лет занимался борьбой и надеется, что этот опыт ему пригодится. Служить он будет в Нижегородской области в танковых войсках. Дома его будет ждать невеста.

18-летний Кирилл Косыгин тоже попал в танковые войска в Нижегородской области.

— Идти в армию не страшно, отправляюсь на службу с хорошим настроением, — говорит Кирилл Косыгин.

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— Призыв проходит штатно, никаких изменений в законодательстве пока не поступало. Родителям можно не волноваться: ни один призывник не будет участвовать в специальной военной операции, — успокаивает призывников военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко.

Очередная отправка пройдет на следующей неделе.
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#армия #призыв
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