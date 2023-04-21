Новобранцев торжественно проводили в армию на площади Петра Великого

Перед отправкой в армию ребята получили подарки.

Сегодня на площади Петра Великого прошла торжественная отправка новобранцев на срочную службу. Провожали 36 человек.Как рассказал военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, все ребята будут проходить службу на территории Западного военного округа: 19 — в Военно-космических силах в Ленинградской области и 17 — в сухопутных войсках в Нижегородской области.Команда, которая уезжает в Ленинградскую область, сразу с площади отправилась на железнодорожный вокзал. А вот в Нижегородскую область убывают только вечером, и поэтому родные смогут ещё проститься с ребятами на сборном пункте.По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата подполковника Игоря Козлова, всего в этот весенний призыв, который начался 1 апреля и завершится 15 июля, из Липецкой области уйдут служить более 1500 человек.— Самое главное — с гордостью несите имя русского воинства, не подведите своих родителей и липецкую землю. Родина рассчитывает на вас! Будьте сильными и мужественными и возвращайтесь домой живыми и здоровыми, — сказал призывникам главный федеральный инспектор Олег Снежков.— Служба в вооружённых силах — это школа жизни. Сейчас добровольцы, мобилизованные и контрактники защищают интересы Родины в зоне СВО, регулярные войска защищают другие рубежи нашей Родины и это не менее важно, — добавила глава Липецка Евгения Уваркина.— Я желаю вам, чтобы время службы в армии прошла максимально незаметно с точки зрения протяжённости, — пожелал новобранцам вице-губернатор Роман Петрухин.Призывников провожали не только тёплыми словами, но и подарками. От администрации Липецкой области солдатам-срочникам вручили сувениры: термосы, обложки для военных билетов и памятки военнослужащим.18-летний Александр Юдин после окончания школы год трудился разнорабочим, а теперь будет служить в части Военно-космических сил в Санкт-Петербурге.— Служба в армии — это моё осознанное решение, возможно, там и останусь, как получится, — говорит Александр Юдин.20-летний Игорь Афанасьев до армии успел отучиться и поработать, 8 лет занимался борьбой и надеется, что этот опыт ему пригодится. Служить он будет в Нижегородской области в танковых войсках. Дома его будет ждать невеста.18-летний Кирилл Косыгин тоже попал в танковые войска в Нижегородской области.— Идти в армию не страшно, отправляюсь на службу с хорошим настроением, — говорит Кирилл Косыгин.— Призыв проходит штатно, никаких изменений в законодательстве пока не поступало. Родителям можно не волноваться: ни один призывник не будет участвовать в специальной военной операции, — успокаивает призывников военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко.Очередная отправка пройдет на следующей неделе.