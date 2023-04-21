Коронавирус

59 минут назад

Коронавирусная статистика: 33 человека заболели, троих положили в больницу

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: 33 человека заболели, троих положили в больницу

А выздоровели за последние сутки 96 человек.

Липецкой области за сутки выявили 33 случая COVID-19, никто не умер, троих человек госпитализировали, выздоровели 96 человек. Для сравнения: 21 апреля 2022 года были выявлены 109 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 999 случаев COVID-19, выздоровел 178 521 человек, умерли 3 980 человек.

За последние сутки в Воронежской области выявили 313 новых случаев COVID-19, в Тамбовской области — 74, в Рязанской области — 56, в Курской области — 33, в Орловской области — 24, в Тульской области — 23. За сутки в Воронежской области от вируса умер один человек.

В России за сутки выявили 7 116 случаев COVID-19, госпитализировали 1 108 человек, выздоровели 7 409 человек, умерли 33 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 796 845 случаев COVID-19, выздоровели 22 189 176 человек, умерли 398 007 человек.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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12

33 минуты назад
Да где Вы его берете ???...
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