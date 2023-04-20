Происшествия
13 минут назад
21-летний парень упал с 11 этажа на улице Катукова
Вечером 19 апреля горожане стали свидетелями следственных действий на улице Катукова: возле дома №16 лежало накрытое простыней тело и работали полицейские.
По данным GOROD48, около 19:30 с 11 этажа дома упал 21-летний парень. Обстоятельства его смерти сейчас выясняет областное управление следственного комитета.
По данным GOROD48, около 19:30 с 11 этажа дома упал 21-летний парень. Обстоятельства его смерти сейчас выясняет областное управление следственного комитета.