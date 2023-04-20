Происшествия

13 минут назад

21-летний парень упал с 11 этажа на улице Катукова

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#падение с высоты
Вечером 19 апреля горожане стали свидетелями следственных действий на улице Катукова: возле дома №16 лежало накрытое простыней тело и работали полицейские.

По данным GOROD48, около 19:30 с 11 этажа дома упал 21-летний парень. Обстоятельства его смерти сейчас выясняет областное управление следственного комитета.
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#падение с высоты

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