Происшествия
56 минут назад
27-летний липчанин получил 9 лет колонии за убийство: голое тело обнаружили на улице за туалетом
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Это убийство произошло в декабре прошлого года на улице Сафонова.
Правобережный суд вынес приговор 27-летнему липчанину по части 1 статьи 105 УК РФ за убийство знакомого.
Это убийство произошло в период с 18:49 21 декабря до 20:09 22 декабря прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, труп 27-летнего мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен только через два дня — 24 декабря прошлого года в 18:15 во дворе дома по улице Сафонова. Он был спрятан за уличным туалетом рядом с частным домом на двух хозяев. Мужчина был полностью раздет.
С 21 на 22 декабря подсудимый и его знакомый вместе пили водку. Но в какой-то момент хозяин стал выпроваживать гостя, а тот уходить совсем не хотел, потому что пить ещё не закончил, и даже сделал товарищу замечание — мол, тот ведёт себя не гостеприимно.
По мнению подсудимого, гость вёл себя как хозяин дома и даже в какой-то момент позволил себе не только замечания, но и удар кулаком в глаз. Этот факт мужчина не смог оставить безнаказанным. В ответ он схватил на кухне нож и нанёс им один удар в спину гостя на уровне грудной клетки справа.
Гость открыл дверь и вышел на веранду. Но хозяин проследовал за ним и снова нанёс удар ножом и рассёк собутыльнику ладонь левой руки, которой он закрывался, а потом ещё один раз ударил ножом в грудную клетку. Гость упал на живот и захрипел. Всего мужчине клинком ножа было нанесено не менее пяти ударов в область грудной клетки, головы и рук.
Хозяин перевернул тело, начал наносить пощёчины по лицу, но его знакомый уже не подавал признаков жизни, пульса тоже не было.
Тогда хозяина дома охватила паника и он решил избавиться от улик и тела. Он раздел погибшего, сложил его вещи — толстовку, штаны, носки и трусы в таз и замочил их холодной водой, помыл кухонный нож, и, убедившись, что соседа нет дома, тело решил спрятать на улице за туалетом: головой к туалету, ногами к забору. Сначала руки и ноги торчали из-за здания, было видно, что там кто-то лежит. Тогда убийца повернул тело так, что труп стал лежать на земле на спине, головой к туалету, ногами параллельно забору.
После убийства мужчина продолжил пить, причём настолько сильно, что даже плохо помнит, рассказал ли он своей знакомой про убийство или нет.
Все попытки надёжно спрятать тело оказались тщетны: уже 24 декабря домой к убийце приехали полицейские и мужчина написал явку с повинной.
За убийство липчанин получил 9 лет колонии строго режима, при этом ему зачтут срок содержания под стражей из расчёта один день ареста за один день отбывания наказания — арестован он был 24 декабря.
Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 суток.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
Это убийство произошло в период с 18:49 21 декабря до 20:09 22 декабря прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, труп 27-летнего мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен только через два дня — 24 декабря прошлого года в 18:15 во дворе дома по улице Сафонова. Он был спрятан за уличным туалетом рядом с частным домом на двух хозяев. Мужчина был полностью раздет.
С 21 на 22 декабря подсудимый и его знакомый вместе пили водку. Но в какой-то момент хозяин стал выпроваживать гостя, а тот уходить совсем не хотел, потому что пить ещё не закончил, и даже сделал товарищу замечание — мол, тот ведёт себя не гостеприимно.
По мнению подсудимого, гость вёл себя как хозяин дома и даже в какой-то момент позволил себе не только замечания, но и удар кулаком в глаз. Этот факт мужчина не смог оставить безнаказанным. В ответ он схватил на кухне нож и нанёс им один удар в спину гостя на уровне грудной клетки справа.
Гость открыл дверь и вышел на веранду. Но хозяин проследовал за ним и снова нанёс удар ножом и рассёк собутыльнику ладонь левой руки, которой он закрывался, а потом ещё один раз ударил ножом в грудную клетку. Гость упал на живот и захрипел. Всего мужчине клинком ножа было нанесено не менее пяти ударов в область грудной клетки, головы и рук.
Хозяин перевернул тело, начал наносить пощёчины по лицу, но его знакомый уже не подавал признаков жизни, пульса тоже не было.
Тогда хозяина дома охватила паника и он решил избавиться от улик и тела. Он раздел погибшего, сложил его вещи — толстовку, штаны, носки и трусы в таз и замочил их холодной водой, помыл кухонный нож, и, убедившись, что соседа нет дома, тело решил спрятать на улице за туалетом: головой к туалету, ногами к забору. Сначала руки и ноги торчали из-за здания, было видно, что там кто-то лежит. Тогда убийца повернул тело так, что труп стал лежать на земле на спине, головой к туалету, ногами параллельно забору.
После убийства мужчина продолжил пить, причём настолько сильно, что даже плохо помнит, рассказал ли он своей знакомой про убийство или нет.
Все попытки надёжно спрятать тело оказались тщетны: уже 24 декабря домой к убийце приехали полицейские и мужчина написал явку с повинной.
За убийство липчанин получил 9 лет колонии строго режима, при этом ему зачтут срок содержания под стражей из расчёта один день ареста за один день отбывания наказания — арестован он был 24 декабря.
Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 суток.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
870