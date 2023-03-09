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Дело об убийстве на улице Сафонова передано в суд
Областное управление следственного комитета передало в суд дело об убийстве 26-летнего липчанина. В преступлении обвиняется его 27-летний знакомый. По данным следствия, он прятал труп убитого несколько дней.
«Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поместил тело за надворной постройкой на территории домовладения, помыл пол, одежду замочил в воде. О произошедшем он сообщил родственнице, которая 24 декабря обратилась в правоохранительные органы. При осмотре следователем и криминалистом регионального СК России места происшествия обнаружены и зафиксированы следы преступления, а также орудие убийства», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину он признал, и подтвердил свои показания при их проверке следователем на месте преступления. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков.