Происшествия
44 минуты назад
Мотоциклиста госпитализировали с места ДТП на улице Гагарина
Столкнулись иномарка и мотоцикл.
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Cегодня около 13:30 в Липецке на пересечении улиц Гагарина и Нестерова столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
Мотоциклиста госпитализировали.
По предварительным данным, мотоцикл двигался в сторону железнодорожного вокзала, а иномарка выезжала со стороны улицы Нестерова. За рулём машины была женщина.
Мотоциклиста госпитализировали.
По предварительным данным, мотоцикл двигался в сторону железнодорожного вокзала, а иномарка выезжала со стороны улицы Нестерова. За рулём машины была женщина.
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