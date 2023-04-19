Мотоциклиста госпитализировали с места ДТП на улице Гагарина

Столкнулись иномарка и мотоцикл.

Cегодня около 13:30 в Липецке на пересечении улиц Гагарина и Нестерова столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.Мотоциклиста госпитализировали.По предварительным данным, мотоцикл двигался в сторону железнодорожного вокзала, а иномарка выезжала со стороны улицы Нестерова. За рулём машины была женщина.