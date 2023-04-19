Происшествия

44 минуты назад

Мотоциклиста госпитализировали с места ДТП на улице Гагарина

3 967
#ДТП
2

Столкнулись иномарка и мотоцикл.

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Cегодня около 13:30 в Липецке на пересечении улиц Гагарина и Нестерова столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

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Мотоциклиста госпитализировали.

По предварительным данным, мотоцикл двигался в сторону железнодорожного вокзала, а иномарка выезжала со стороны улицы Нестерова. За рулём машины была женщина.
3 967
#ДТП
2

Комментарии (3)

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Гость

22 минуты назад
Эти мотоциклисты по Гагарина гоняют просто пипец! Начиная от вокзала и до самолёта по прямой. Такое ощущение как будто самолёт пролетел. Положите по этой улице лежачих полицейских, замучили уже. Тем более школа 24 рядом, я думаю многие соглосяться.
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ваха

23 минуты назад
Молодец женщина 1:0
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Гость

39 минут назад
Кто-то ехал на красный сигнал светофора...
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