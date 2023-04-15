За попытку угона машины задержан житель Нижнего Новгорода

Нижегородский угонщик приехал в Липецке специально, чтобы угнать автомобиль «Мазда»

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Житель улицы Свиридова ночью обнаружил свой автомобиль с разбитым стеклом, и в стороне от места, где он его оставил, о чем сообщил в полицию.



Полицейские вскоре установили, что автомобиль «Мазда» пытался угнать 37-летний житель Нижнего Новгорода, ранее неоднократно судимый за угоны машин. В Липецк он также приехал специально, чтобы угнать автомобиль. Но попытка украсть «Мазду» окончилась неудачей - машина проехала 5 метров и заглохла.



- Нижегородец заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

