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Липецкая вечЁрка: изнасилованный шваброй, изничтожение клещей и загадка прудов в Красном
Сегодня, 3 апреля, стало известно о мужчине, изнасилованном шваброй, парки Липецка начали обрабатывать от клещей, и экологи выясняют от чего погибла рыба в нескольких прудах Краснинского района .
— У нас сосед задолжал соседке в селе 1000 руб и запил, бросил работу, так та пожаловалась своему сыну, тот кинул мужика на пенек или посадил сильно на пенек, но короче не суть и случилось так, что у мужика сломался позвоночник, сейчас инвалид, — рассказал еще одну историю Тутукин.
А на улице Бунина в Липецке сегодня мужчина распылил обидчику в глаза газовый баллончик. Чуть позже в управляющей компании «ЖК» рассказали свою версию конфликта: газ распылил муж сотрудницы компании, которая столкнулась с агрессивным мужчиной при проверки жалобы на протекший в квартире шов.
В этом деле теперь разбираются полицейские, им поступило сразу три сообщения о конфликте.
Сегодня дезинсекторы обработали Быханов сад от клещей. В течение недели, если не помешают дожди, они потравят насекомых во всех парках, крупных скверах и на Зеленом острове. Работать дезинсекторы начинают затемно, а заканчивают в семь утра, чтобы успеть до появления первых посетителей. GOROD48 посмотрел, как ведется борьба с клещами.
График обработки можно увидеть на досках объявлений в парках.
А в каскаде прудов села Красное, вдруг погибла рыба. Местные рыбаки предполагают, что замор произошел из-за деятельности сельхозпредприятия «Заря». Представители «Зари» эту версию отрицают, называя произошедшее загадкой. В этой истории теперь будет разбираться прокуратура области и региональное управление экологии и природных ресурсов.
— Виновата будет бабушка, проживающая рядом, — предположил Липчанин.
— Там зимой не было ни одной лунки, задохнулась она и всё, — высказал свою версию Гений.
Завтра не забудьте зонтик. Синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.
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Елена
Электорат