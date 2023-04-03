Общество

59 минут назад

Липецкая вечЁрка: изнасилованный шваброй, изничтожение клещей и загадка прудов в Красном

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#вечЁрка #изнасилование #клещи #замор рыбы
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Липецкая вечЁрка: изнасилованный шваброй, изничтожение клещей и загадка прудов в Красном

Сегодня, 3 апреля, стало известно о мужчине, изнасилованном шваброй, парки Липецка начали обрабатывать от клещей, и экологи выясняют от чего погибла рыба в нескольких прудах Краснинского района .

Житель одного из сел Воловского района попал в больницу после того, как его буквально посадили на швабру. Покалечил его знакомый, якобы, из-за денежного долга. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

— У нас сосед задолжал соседке в селе 1000 руб и запил, бросил работу, так та пожаловалась своему сыну, тот кинул мужика на пенек или посадил сильно на пенек, но короче не суть и случилось так, что у мужика сломался позвоночник, сейчас инвалид, — рассказал еще одну историю Тутукин.

А на улице Бунина в Липецке сегодня мужчина распылил обидчику в глаза газовый баллончик. Чуть позже в управляющей компании «ЖК» рассказали свою версию конфликта: газ распылил муж сотрудницы компании, которая столкнулась с агрессивным мужчиной при проверки жалобы на протекший в квартире шов.

В этом деле теперь разбираются полицейские, им поступило сразу три сообщения о конфликте.

Сегодня дезинсекторы обработали Быханов сад от клещей. В течение недели, если не помешают дожди, они потравят насекомых во всех парках, крупных скверах и на Зеленом острове. Работать дезинсекторы начинают затемно, а заканчивают в семь утра, чтобы успеть до появления первых посетителей. GOROD48 посмотрел, как ведется борьба с клещами.


График обработки можно увидеть на досках объявлений в парках.

А в каскаде прудов села Красное, вдруг погибла рыба. Местные рыбаки предполагают, что замор произошел из-за деятельности сельхозпредприятия «Заря». Представители «Зари» эту версию отрицают, называя произошедшее загадкой. В этой истории теперь будет разбираться прокуратура области и региональное управление экологии и природных ресурсов.

— Виновата будет бабушка, проживающая рядом, — предположил Липчанин.

— Там зимой не было ни одной лунки, задохнулась она и всё, — высказал свою версию Гений.

Завтра не забудьте зонтик. Синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.
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#вечЁрка #изнасилование #клещи #замор рыбы
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Комментарии (3)

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2 минуты назад
Елена, Пунктуация? Не, не слышала..
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Елена

8 минут назад
Уже тепло а батареи огонь зимой не всегда так греют обычно в оттепель убавляли и в морозы мы лежали без одеял а в оттепели укутывали под одеяла а сейчас как раз не к чему так сильно коптить.
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Электорат

22 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам.
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