Общество

сегодня, 15:34

«Какая-то загадка!» — в прудах у Красного погибла рыба

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#замор рыбы
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«Какая-то загадка!» — в прудах у Красного погибла рыба

Местные рыбаки предполагают, что виной замора стала хозяйственная деятельность ООО «Заря». Представители предприятия эту версию отрицают, называя произошедшее загадкой.

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В каскаде прудов у села Красное погибла рыба. Сегодня GOROD48 побывал на месте экологического ЧП районного масштаба.

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Каскад прудов у села Красное построен еще в 60-е годы прошлого века для мелиоративных целей. Потом пруды зарыбили, и они стали местами рыбалки и отдыха. На самом большом из них, Ищеинском, даже создали пляжную зону. Но этой весной случилась беда.

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— Все, откупались, наверное! — вздыхает житель Красного Александр Воротынцев. — Чувствуете, какой неприятный запах?

А меж тем мы стоим на пригорке в ста метрах от воды. Но вонь эта — не от гнилой рыбы. Ветер гонят запахи свеклы и, кажется, какой-то химии.

Местные рыбаки грешат на ООО «Заря», которому принадлежат поля вокруг Ищеинского, Каменского и Верхнекаменского прудов.

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на фотографии видны следы размывов почвы на полях, ведущие вниз, в пруды 

— В прошлые годы собранную свеклу до того, как отправить на переработку, хранили в кагатах на полях. А прошлой осенью навалили в бурты фактически по берегам прудов. К декабрю свеклу не успели вывезти на завод, и случилась оттепель. Вода с полей хлынула вниз, через кучи собранной свеклы, в пруды. И тут же начала дохнуть рыба. Вон, видите, воронье как пирует! — показывает в сторону дальнего берега Александр Киселев.

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— Караси, щука, плотва, окунь, — шевелит носком сапога мертвую рыбу в воде пруда пенсионер Юрий Губарев. — Такого мора рыбы тут не было никогда. Вода, кстати, не стоячая, тут проходит русло реки Сухой Семенек. Но заметьте, как низко к урезу воды распаханы поля! Каждый дождь или паводок несет чернозем и все, что вносят на поля — удобрения и гербициды, в пруды.

С Юрием Губаревым мы подходим к дамбе. Тут в русло реки Сухой Семенек через водосброс уходит лишняя вода из прудов. Но она не обычная. Взбитая разноцветная пена также издает неприятный запах. «Отсюда эта гадость течет в реку Семенек, из нее — в Красивую Мечу, оттуда — в Дон», — говорит пенсионер.

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В конторе ООО «Заря» корреспондента GOROD48 встречают настороженно-недоброжелательно.

— Мало ли что кто говорит! Я вот говорю, что переспал с английской королевой! — заявляет мужчина в возрасте.

— Версии это все! Мы всю свою свеклу возим на декларирование. Ее исследуют. И если бы в ней была какая-то неположенная для пищевой промышленности химия, у нас бы ее не взял завод на переработку, — рассказывает другой сотрудник организации, распечатывающий на фоне рекламного календаря со слоганом «С нами растут урожаи!» цветные карты полей, которые засевает «Заря».

— Если бы мы были в чем-то виноваты, то сюда бы не корреспондент пришел, а прокурор, —снисходительно заметил третий менеджер, сурового вида мужчина с толстыми серебряными цепями на шее и руке.

В итоге всякими правдами и неправдами удалось добыть мобильный телефон директора ООО «Заря» Владимира Коростелева.

— Произошедшее — какая-то загадка! И версий гибели рыбы у меня нет никаких, — сказал Владимир Коростелев.

Из рассказа Владимира Коростелева следует, что обработка земли и посевов свеклы заканчивается в июне. Да и то воды и химикатов идет на это самая малость — 200 литров на гектар. С тех пор больше никакой химии на поля не попадает. В прошлом году вывоз свеклы с полей из-за сложных погодных осенних условий закончили только в январе. «Бурты свеклы у нас более-менее в одних и тех местах складируются. Свекла же не могла утечь в пруды?»

По мнению Владимира Коростелева, чтобы убить рыбу в таком большом пруде как Ищеинский, не хватит и цистерны какой-то дряни. Жидкий навоз на поля у пруда организация не вносила:

— Вот помните, по всей области как-то летом массово дохли пчелы? Но в этом случае нет же массовых сообщений из других районов области о море рыбы? А ведь в регионе выращивается много свеклы. Если бы она была виной гибели рыбы, то об этом бы говорили везде. А так этот случай — единичный.

Тем временем в прокуратуре области и в областном управлении экологии и природных ресурсов начались проверки ситуации в Красном. После их окончания GOROD48 пообещали дать комментарии о причинах гибели рыбы в прудах района.
4 843
#замор рыбы
1

Комментарии (4)

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нквд

18 минут назад
Все посадки вокруг Липецка загадили мусором . а виновных нет. наказание надо увеличивать миллионы рублей штрафа
ответить

Комсомолец Бекетов

21 минуту назад
При советской власти такого не было...
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ГЕНИЙ

45 минут назад
Там зимой не было ни одной лунки, задохнулась она и всё.
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Липчанин

сегодня, 15:45
Виновата будет бабушка, пооживающия рядом
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