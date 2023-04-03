47 минут назад
В больницу доставлен мужчина изнасилованный шваброй
В одном из сел Воловского района Липецкой области мужчина попал в больницу после издевательств. Якобы их причиной стал денежный долг.
«...Проткнули его сильно, операцию делали, еле выжил. Всё в нашем районе было, но чтоб такое, это всё конец. Господи помилуй...», - говорится в сообщении.
Как стало известно GOROD48, преступление действительно зарегистрировано правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по ст.132 УКРФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Гость
Алкан лтз
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Однако