Происшествия

47 минут назад

В больницу доставлен мужчина изнасилованный шваброй

5 1967
#изнасилование
3
В больницу доставлен мужчина изнасилованный шваброй

В одном из сел Воловского района Липецкой области мужчина попал в больницу после издевательств. Якобы их причиной стал денежный долг.

Как сообщают паблики Воловского района, в одном из сел мужчину буквально посадили на швабру из-за, якобы, денежного долга.

«...Проткнули его сильно, операцию делали, еле выжил. Всё в нашем районе было, но чтоб такое, это всё конец. Господи помилуй...», - говорится в сообщении.

Как стало известно GOROD48, преступление действительно зарегистрировано правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по ст.132 УКРФ («Насильственные действия сексуального характера»).
5 1967
#изнасилование
3

Комментарии (5)

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Гость

4 минуты назад
Значит заслужил.
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Алкан лтз

5 минут назад
Опасно в долг брать! Если бы он знал что так будит я думаю он не взял бы денег!
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гостья

14 минут назад
Какой кошмар!!! Ужас, слов нет.
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Жесть

36 минут назад
Неужели коллекторы
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Однако

41 минуту назад
Долг платежом красен...
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