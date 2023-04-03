Общество

сегодня, 15:14

«Произошло нападение на нашего мастера»

5 1689
#ЖКХ #конфликт
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«Произошло нападение на нашего мастера»
Напомним, сегодня из многоквартирного дома №18 по улице Бунина в Липецке в полицию поступили три сообщения о конфликте, участникам которого распылили газовый баллончик в глаза. Одна из участниц разборок - мастер управляющей компании, которая пришла по вызову жильцов.

Директор управляющей компании ООО «ЖК» Василий Востриков рассказал GOROD48 версию происшествия, поведанную его сотрудницей.

«Произошло нападение на нашего мастера, которая пришла по жалобе жильцов на промокший шов и отклеивающиеся обои. Когда мастер была в квартире и беседовала с заявительницей, туда вошли еще двое - мужчина и женщина, которые, на ее взгляд, были нетрезвы и сразу стали вести себя агрессивно: полезли в сумку к нашей сотруднице, обложили ее матом, закрыли дверь. В какой-то момент мастеру удалось выбежать в подъезд и вызвать мужа. По моим сведениям, когда он появился, один из мужчин схватил из мусорки какую-то дубинку и двинулся на него. В ответ тот применил газовый баллончик, струю которого разнесло ветром», - рассказал Василий Востриков.

Проверку по факту происшествия проводит отдел полиции №7.
5 1689
#ЖКХ #конфликт
3

Комментарии (5)

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Василий

15 минут назад
Муж мог подвозить
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Хилый

36 минут назад
Какая то мутная история ,похоже на выяснение личных отношений между участниками и причем здесь муж потерпевшей? Он каким боком?
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в, СССР такого не было

43 минуты назад
больное общество
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липецкие адекватности

51 минуту назад
адекватный житель, ну да..а для этого надо было сразу вызывать полицию, а не мужа с балоном :)))
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адекватный житель

сегодня, 15:33
за применение газ. баллона при самообороне вообще вопросов нет никаких. тут и полиция не нужна. а вот к бухарику с дубинкой, если он правда был, надо задать вопросы в отделении
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