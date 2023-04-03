Происшествия

47 минут назад

С улицы Бунина поступило три сообщения в полицию о распыленном в глаза газовом баллончике

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#конфликт #ЖКХ
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С улицы Бунина поступило три сообщения в полицию о распыленном в глаза газовом баллончике

У сотрудницы ЖЭКа возник конфликт с жильцами дома.

Сегодня из многоквартирного дома №18 по улице Бунина в Липецке поступило три сообщения в полицию о конфликте, участникам которого распылили газовый баллончик в глаза.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, участников конфликта было трое. Одна из них - это сотрудница управляющей компании, которая пришла по вызову жильцов дома. Но разговор не задался. И жильцы дома (речь идёт о жильцах разных квартир), и работница ЖЭКа обратились в полицию.

Проверку по факту происшествия проводит отдел полиции №7.
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#конфликт #ЖКХ
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