Экономика

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В Липецкой области стали больше производить компьютерной техники, оптики и машин

3 285
#статистика #промышленное производство
В Липецкой области стали больше производить компьютерной техники, оптики и машин

За два месяца 2023 года индекс промпроизводства упал в некоторых областях промышленности всего на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в других секторах экономики отмечается серьезный рост

В январе-феврале 2023 года индекс промышленного производства по таким видам деятельности как «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 99,3% к тому же уровню прошлого года.

Самое заметное падение произошло в производстве металлоизделий (кроме машин и оборудования) на 38,7%, в кожевенном производстве – на 32,9%, на 29,2 в полиграфии и химической промышленности, на 10,6% в производстве кокса и нефтепродуктов, на 21,3% в производстве резины и пластмассы.

Стабильный рост наблюдается в производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,2 раза. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 32,1%, на 23,1% - производство бумаги и бумажных изделий, пищевых продуктов - на 14%, одежды – на 13%, сообщает Липецкстат.


3 285
#статистика #промышленное производство

Комментарии (3)

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Начали

21 минуту назад
Производить-из каких комплектующих?Своего ничего нет.Даже радио и то угробили.
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Охотно верю.

39 минут назад
Зато гвозди с саморезами из Поднебесной.
ответить

Lioness

49 минут назад
Аж страшно стало
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