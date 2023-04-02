сегодня, 07:08
В Липецкой области стали больше производить компьютерной техники, оптики и машин
За два месяца 2023 года индекс промпроизводства упал в некоторых областях промышленности всего на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в других секторах экономики отмечается серьезный рост
Самое заметное падение произошло в производстве металлоизделий (кроме машин и оборудования) на 38,7%, в кожевенном производстве – на 32,9%, на 29,2 в полиграфии и химической промышленности, на 10,6% в производстве кокса и нефтепродуктов, на 21,3% в производстве резины и пластмассы.
Стабильный рост наблюдается в производство компьютеров, электронных и оптических изделий – в 2,2 раза. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 32,1%, на 23,1% - производство бумаги и бумажных изделий, пищевых продуктов - на 14%, одежды – на 13%, сообщает Липецкстат.
Начали
Охотно верю.
Lioness