Фонд «Милосердие» сделает комфортными липецкие дворы

В Липецке началась подготовка к реализации проекта по комплексному благоустройству дворов «БлагоДворительность». Его финансирует благотворительный фонд «Милосердие».



«Мы уже не первый год занимаемся благоустройством липецких дворов, озеленяем территории, устанавливаем новые лавочки, детские песочницы, спортивные тренажеры, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Теперь мы переходим от точечного к комплексному благоустройству наших микрорайонов. Мы уверены, что жители поддержат нас, чтобы совместными усилиями сделать наши дворы еще более удобными и красивыми».



В этом году запланированы работы в двух дворах на улицах Бунина и Стаханова. Придворовые территории там изменятся до неузнаваемости: установят оригинальные детские игровые комплексы, современное освещение, новые пешеходные дорожки, удобные лавочки. Обязательно пройдет дополнительное озеленение двора.



Изготовителем элементов конструкций для комплексного благоустройства станет специализированная компания из Санкт-Петербурга – один из лидеров рынка. Все поставляемое ею оборудование имеет сертификаты безопасности. Монтажные работы проведет липецкий подрядчик.



30 марта прошла первая организационная встреча с жильцами домов по улице Бунина, где запланирован старт благоустройства. На ней преимущества нового проекта активным горожанам презентовали председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай, депутаты Михаил Русаков и Игорь Подзоров. Планируется, что такие рабочие встречи с жильцами будут регулярными вплоть до сдачи объекта.



