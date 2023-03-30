48 минут назад
Российское ПО подорожало на 30-50% после ухода с рынка конкурентов
Российские разработчики программного обеспечения (ПО), в отсутствие на рынке зарубежных конкурентов, за последний год взвинтили цены на 30-50%.
Зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов рассказал "Ъ", что за год с марта 2022 года цены на российский софт выросли на 20–40% год к году из-за отсутствия конкуренции с западными вендорами:
"Сейчас на рынке существует ограниченное количество поставщиков и почти бесконечное количество потребителей", - заявил он.
"Стоимость российских программных продуктов, в том числе операционных систем, выросла на 30–50%", - подчеркнул директор технологической практики "Технологии доверия" (бывший PwC) Юрий Швыдченко, который также связывает ситуацию с уходом западных конкурентов: "Динамика особенно заметна в системном ПО, офисном и в системах управления предприятиями".
Многие крупные иностранные разработчики ограничили продажи в РФ, включая Microsoft, Oracle, Cisco и других. Эксперты в отрасли отмечают, что цены на "некоторую продукцию" повысились. По их словам, это связано с дополнительными инвестициями и расширением штата сотрудников.
Представители НТЦ ИТ РОСА (ОС РОСА) и ГК "Астра" (ОС Astra Linux) утверждают, что цены не изменились. Но директор по маркетингу и коммуникациям платформы для организации командировок и управления расходами компании "Ракета" Дарья Зубрицкая возражает, что в среднем все отечественные ОС подорожали на 15%, в том числе от ГК "Астра".
Представитель другого разработчика операционных систем "Базальт СПО" признает рост цен на 10%, но только на лицензии на ОС, а не сертифицированные ФСТЭК версии (доработаны в части безопасности), объясняя его "годовой инфляцией".
Источник издания в одном из крупных потребителей российского ПО сообщил, что из-за роста цен на отечественные решения ему приходилось жаловаться в Минцифры.
Источник в российском разработчике софта подтвердил, что в министерстве поднимали вопрос, попросив разработчиков не завышать цены, так как "IT-отрасль и так пользуется достаточным количеством льгот и преференций". Контроль цен в РФ в целом не в ведении Минцифры, этим занимается ФАС, - заявил другой источник на IT-рынке.
Основным фактором повышения цен на отечественное ПО стало повышение зарплат программистов для их удержания в стране и обучения, сложности с закупкой оборудования и т. д., - считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. По его словам, отсутствие продуктов западных конкурентов и обязательность импортозамещения лишь подогревают этот рост. Он полагает, что российское ПО из-за отсутствия конкуренции может продолжить дорожать "до сопоставимого с иностранным софтом", если не вмешается правительство.