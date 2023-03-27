Происшествия
сегодня, 16:52
На улице Вилена Огнева разбилась 12-летняя девочка
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Днем 27 марта из дома № 4/1 по улице Вилена Огнева в Липецке выпала 12-летняя девочка.
По словам очевидцев, она получила травмы несовместимые с жизнью. Предположительно, девочка упала с высоты шестого этажа.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
По словам очевидцев, она получила травмы несовместимые с жизнью. Предположительно, девочка упала с высоты шестого этажа.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
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