На улице Вилена Огнева разбилась 12-летняя девочка

Днем 27 марта из дома № 4/1 по улице Вилена Огнева в Липецке выпала 12-летняя девочка.



По словам очевидцев, она получила травмы несовместимые с жизнью. Предположительно, девочка упала с высоты шестого этажа.



На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

