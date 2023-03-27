Происшествия

сегодня, 16:52

На улице Вилена Огнева разбилась 12-летняя девочка

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#падение с высоты
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На улице Вилена Огнева разбилась 12-летняя девочка
Днем 27 марта из дома № 4/1 по улице Вилена Огнева в Липецке выпала 12-летняя девочка.

По словам очевидцев, она получила травмы несовместимые с жизнью. Предположительно, девочка упала с высоты шестого этажа. 

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
2594
#падение с высоты
11

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