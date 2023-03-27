Пенсионерка догнала грабителя и попыталась отобрать у него свою сумку

В отношении 18-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».

Ещё 22 марта в Лебедяни в полицию обратилась 64-летняя женщина, у которой у дома по улице Энергетиков отняли сумку с документами и деньгами (там было всего 500 рублей).



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в грабеже подозревают неработающего 18-летнего парня.



По версии следствия, утром женщина возвращалась с работы домой и недалеко от дома к ней подбежал молодой человек и выхватил из рук сумку, после чего попытался скрыться. Потерпевшая побежала за ним, и, когда он упал, попыталась отобрать у него сумку. Но парень поднялся и ударил её кулаком, после чего женщина отпустила сумку и грабитель убежал.



Похищенные вещи были обнаружены полицейскими недалеко от места преступления, а вот деньги пропали.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.