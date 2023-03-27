Происшествия

47 минут назад

32-летний липчанин попался с марихуаной, героином и амфетамином

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#наркотики
32-летний липчанин попался с марихуаной, героином и амфетамином

Подозреваемый арестован, уголовное дело ушло в суд.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«По версии следствия, в октябре прошлого года липчанин в течение месяца трижды попадал в поле зрения сотрудников по контролю за оборотом наркотиков. Из незаконного оборота полицейские изъяли 15,2 грамма марихуаны, 1,89 грамма героина, 1,02 грамма психотропного вещества с амфетамином в составе», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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#наркотики

Комментарии (1)

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Оля

26 минут назад
НА НЛМК пл. Мира , где ул. З. Космодемьянской , на Лесной улице, в парках сделайте плакаты, укажите что нельзя наркоманить, 20 лет л.с. Наверно это никому не надо.
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