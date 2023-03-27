32-летний липчанин попался с марихуаной, героином и амфетамином

Подозреваемый арестован, уголовное дело ушло в суд.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».



«По версии следствия, в октябре прошлого года липчанин в течение месяца трижды попадал в поле зрения сотрудников по контролю за оборотом наркотиков. Из незаконного оборота полицейские изъяли 15,2 грамма марихуаны, 1,89 грамма героина, 1,02 грамма психотропного вещества с амфетамином в составе», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.