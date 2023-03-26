Завтра в Липецкой области до +14

В ближайшие трое суток при прохождении атмосферных фронтов циклона с запада пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, днем местами умеренные дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +10 до +12 градусов.



День 27 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 18 градусов мороза.