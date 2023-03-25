Мы сегодня грустно попрощались с Суперлигой?

В решающий момент матча «Липецк»… проиграл 8 очков подряд.

Возможно, сегодняшний день мы ещё будем вспоминать несколько лет, как день последнего домашнего матча волейболисток «Липецка» в Суперлиге. Угроза вылета как никогда реальна и сегодня стала ещё чуточку ближе. «Липецк» на своей площадке проиграл екатеринбургской «Уралочке» - 2:3, откровенно провалив концовку тай-брейка.







В СК «Атлант» гостила самая титулованная отечественная команда, но сейчас это лишь громкая вывеска о прошлом. В нынешнем сезоне «Уралочка» болтается в нижней части турнирной таблицы, давно рассталась с надеждами на выход в плей-офф. В первом круге в Екатеринбурге уральское девушки умудрились проиграть даже «Липецку», у которого в активе лишь две победы за сезон.







Сегодня же «Уралочка» взяла «зеркальный» реванш. Первые два сета гостьи оставили за собой, оба раза с одинаковым счётом – 25:22. Затем они немного расслабились и «Липецк», которому терять уже было нечего, сумел выиграть две следующие партии – 25:15 и 25:20, переведя игру на тай-брейк.



Победа в борьбе за выживание липчанкам была необходима, как воздух, всё мы надеялись на лучшее.







Укороченный пятый сет начался как-то нелепо – с силовой подачи Ангелины Дементьевой прямо в сетку. А затем «Уралочка» набрала второе очко – 2:0. Липчанки сравняли – 2:2, но затем все время чуть-чуть, но проигрывали – 2:4, 3:5.

При счёте 7:8 команды поменялись сторонами площадки и произошло невероятное. «Липецк» больше не сумел выиграть ни одного розыгрыша, в решающий момент уступив восемь (!) очков. Счет – 15:7 и 3:2 в пользу «Уралочки».







На первом этапе команде Андрея Смирнова остался лишь визит 1 апреля к лидеру московскому «Динамо».







По регламенту должен быть ещё утешительный турнир за 11-14-е места на площадке команды, которая займёт более высокое место, сейчас таковой является как раз «Уралочка». Но если он и состоится, то «Липецк» всё равно не сможет никого достать. У нас 2 победы, у подмосковного «Зеречья-Одинцово» и нижегородской «Спарты» - по 6, у «Уралочки» - 7. Даже победы в трех матчах не помогут «Липецку» уйти с последнего места. Турнир не будет иметь смысла со спортивной точки зрения, его могут и отменить.







Липчанкам нужно готовиться к переходным матчам за право выступить в Суперлиге в будущем сезоне. Соперником станет сильнейшая команда Высшей лиги «А», где по-прежнему доминирует череповецкая «Северянка». Правда, в прошлом сезоне девушки из Вологодской области сами отказались от стыков с тогдашним аутсайдером «Заречьем-Одинцово», сохранив ему место в элите. Нам остаётся надеяться на их отказ и теперь?





