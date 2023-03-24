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18 минут назад

В Чувашии Роспотребнадзор изъял зараженное сибирской язвой мясо

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#сибирская язва #Чувашия

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли мясо для исследования и утилизации.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли в Чувашии мясо, зараженное сибирской язвой.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой, проданного жителем деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, удалось установить, - сообщает СК РФ по региону.

"Установлено, что указанное мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, житель деревни Старое Акташево в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. Мужчина не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару и с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате сибирской язвой заразился сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель населенного пункта, - передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в деревне Старое Акташево, где проживали заразившиеся, введен карантин. На территории Цивильского муниципального округа, в который входит населенный пункт, действует режим ЧС.

Ранее СК РФ по Чувашской Республике по факту заражения жителей Чувашской Республики сибирской язвой возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.
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#сибирская язва #Чувашия

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