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Знаете ли вы, что река Липовка была полноводной и даже имела пляж

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#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что река Липовка была полноводной и даже имела пляж

Липчане привыкли, что городская река Липовка, это, по сути, мелкий ручей. Свой норов он показывает раз лет в 10, во время обильного таяния снегов или сильных ливней. Но каких-нибудь 80-100 лет назад Липовка была вполне себе полноводной рекой. Да что там, как и Казанка, далеко не самая крупная река Татарстана, давшая имя Казани, так и Липовка дала название нашему городу. Историей от том, как оскудела Липовка мы продолжаем нашу рубрику #знаете ли вы, что

Летчики люфтваффе плавали по Липовке на байдарках

В сообществе «Липецк вчера и сегодня» опубликовано фото снятое немецкими слушателями летной школы «Вифупаст», действовавшей в Липецке с 1927 по 1933 годы. На снимке речной пляж с купальщиками, стоящими кто по пояс, кто даже почти по шею в воде, по реке плывут байдарки.

Комментаторы фотографии предполагают, что она сделана в Каменном логу, как раз в том месте, где несколько лет назад начиналось его благоустройство: там, где Липовку начали заключать в бетонное русло.

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У историка и краеведа Александра Клокова другое мнение, он считает, что этот пляж вероятнее всего находился возле улицы Малые Ключи, рядом с городищем, там, где сейчас расположен пересохший «святой источник». Именно в этом месте находился первый липецкий водозабор, снабжавший город питьевой водой.

О полноводности Липовки свидетельствуют и другие фотографии немецких летчиков. На них видна вполне себе полноводная река огибающая городище. 

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Художник Пясковский в 1955 году также изобразил липецкое городище в окружении полноводной речи. 

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По словам Александра Клокова, полноводность Липовке придавал ключ, бивший в логу, в районе Преображенского кладбища. Но он давно иссяк. А выше по течение реки ключей нет давно, в основном — стоки городских микрорайонов. В принципе, жители этих микрорайонов уже лет 40 называют Липовку речкой Вонючкой.

Бабушка Липовки во времена доисторические

Четверть века назад геолог Виктор Осколков рассказал в «Липецкой газете» о результатах геолого-экологической съемки русла Липовки.

«Первая же скважина, пробуренная у развилки в верховьях Каменного лога, вблизи молзавода, вскрыла необычный для этих мест разрез. И она, и последующие скважины, а также обнажение горных пород обнаружили мощную — до 30-40 метров — толщу однородных светлых песков с тонкими прослоями и линзами глин. Ничего подобного ранее здесь не видели. Геологи поняли: пески — отложения на русле какой-то неведомой древней реки. Исследования подтвердили: да, это — аллювий* погребенной речной долины. Река существовала на месте Каменного лога и была куда шире и глубже Липовки. Протяженность ее к верховью пока точно не установлена. В районе левобережья на городище лога была излучина или небольшой приток. А, в общем, речь идет о бабушке или прабабушке нашей Липовки. Причем «родилась» она до великого оледенения, может, полмиллиона, а может, и несколько миллионов лет назад. Выходит, Липовка, чей возраст не превышает скольких-то десятков тысячелетней — реликт, остаток той, крупной реки».

Осколков в своей статьей расписал популярную теорию прото-рек, палео-Дона, палео-Воронежа, которые простирались на гигантскую ширину. Так Воронеж, как пишет Осколков имел 50 километров в ширину и был в разы глубже чем сейчас. И даже палео-Дон был гораздо меньше предка Воронежа, и моложе его на 30-50 миллионов лет. Палео-Воронеж брал свое начало далеко на севере материка и впадал в Понто-Эвксинский морской бассейн, объединявший нынешние Черное и Каспийское моря.

У нынешней маленькой Липовки три притока

Нынешняя же Липовка, как известно, является правым притоком Воронежа. Если посмотреть на спутниковые карты, то исток ее находится в месте того самого пруда расположенного между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий», который несколько лет назад один кандидат в депутаты решил перед выборами расчистить, но в итоге пруд высох до дна. Несколько лет пруд оживал, наполнявшись водой слабого ключа и талыми водами, и сейчас продолжает свое существование.

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А, что говорит наука? Откуда истекает Липовка? Как выясняется - не только из района Сырского Рудника и «Елецкого», у реки целых три истока!

В 2018 году журнал «Научное обозрение» опубликовал результаты исследования Липовки: «Правый приток реки расположен в парке 27 микрорайона и имеет меридиональное направление. Центральный находится между шоссе Р-119 (Липецк – Елец) и улицей Московской и имеет направление с юго-запада на северо-восток. Левый приток течет с северо-запада на юго-восток. Местность между притоками напоминает развернутый веер, и ее можно считать водосборной воронкой, рассматривая эту территорию как верховое урочище. Три вышеперечисленных притока сливаются чуть севернее пересечения улиц Катукова и Московской».

Конечно же, на спутниковых картах мы эти притоки, скорее всего мелкие ручьи в заросших овражках, вряд ли увидим. Но тем не менее…

«За Комсомольским прудом Липовка течет в новом искусственном русле, вдоль улицы Скороходова. Эта часть реки представляет собой обводной канал Липских железоделательных заводов, построенных в начале XVIII в.», — говорится «Научном обозрении».

Обводной канал при городском голове Митрофане Клюеве облицевали камнем. В начале XX века он стал украшением города, напоминая каналы Санкт-Петербурга. Неспроста местность возле него с торговыми лавками и магазинами называли липецким Невским проспектом. Но сейчас этот район — исторический центр города — глухомань с трущобами. При каждом мэре и губернаторе появляются проекты ревитализации, реконструкции и оживления района, но оканчиваются они ничем. Как, собственно, и проекты по спасению Липовки.

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*Аллювий — отложения постоянных водных потоков.
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#знаете ли вы #краеведение
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Комментарии (4)

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Безмасочник

12 минут назад
"в 1955 году" Точно ли? Может, в 1855? А вообще, спасибо за интересную статью.
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Алена

18 минут назад
Спасибо за интересную статью!
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Снежинка

31 минуту назад
Раньше всё было и зелени кругом хватало сейчас всё только губят портят сносят разрушают человек это вредитель прежде всего вышестоящие органы
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Иван

44 минуты назад
А сейчас сбросы канализационные идут воняет очень вечером в парке спортивном 15 микр. Что делаете? Где глас народа?
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