В России

57 минут назад

В России предложили смягчить экологические требования к бензину

79
#бензин

Вице-премьер Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометаланилина (ММА) в качестве присадки для производства бензина К5 (включает АИ-92, АИ-95, АИ-98). 

Чиновник поставил задачу службе оценить влияние этой добавки на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека. С копией протокола совещания у вице-премьера ознакомились «Известия».

Монометаланилин — это добавка для увеличения октанового числа бензина (показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива, то его способность противостоять самовоспламенению при сжатии). Недостаточно высокое октановое число может приводить к проблемам с моторами у машин.

Добавка ММА применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах до 2016 года, но была запрещена Минэнерго. Тогда ведомство указало на негативное влияние присадки на бензин, а также состояние агрегатов автомобиля и экологию.

Применение монометаланилина позволяет на 10-15% снижать себестоимость топлива, отметил советник Ассоциации нефтепереработчиков Михаил Ершов.

79
#бензин

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#смартфоны
Расходы на покупку смартфонов в РФ выросли на 10-35%

55 минут назад

В России
Мишустин заявил о планах РФ выйти с 2026 года на выпуск более 100 самолетов в год
#выпуск самолетов
Мишустин заявил о планах РФ выйти с 2026 года на выпуск более 100 самолетов в год

сегодня, 16:55

В России
Избитая подростками 13-летняя девочка получит компенсацию по решению суда

сегодня, 16:29

В России
В России упали продажи шин
#продажа шин
1
В России упали продажи шин

сегодня, 15:31

В России
Глава МОК выступил за участие россиян в ОИ-2024 и против политического влияния на спорт
#спорт #политика
Глава МОК выступил за участие россиян в ОИ-2024 и против политического влияния на спорт

сегодня, 14:49

В России
Мишустин заявил о росте МРОТа на 18,5% с 2024 года
#МРОТ
1
Мишустин заявил о росте МРОТа на 18,5% с 2024 года

сегодня, 14:00

В России