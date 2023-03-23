От администрации Ельца требуют ликвидировать свалки

Несанкционированные свалки зачастую возникают и по вине самих ельчан, которые даже при наличии пустых контейнеров складывают мусор вблизи них или за пределами контейнерных площадок.

Елецкий городской суд удовлетворил иски прокурора Ельца к администрации города.



Предметом рассмотрения в суде стали места накопления твердых бытовых отходов и несанкционированные свалки.



«В местах установления контейнерных площадок в некоторых случаях не имеется ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Бункер установлен на землю, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод под бункером отсутствует. В тоже время было установлено, что несанкционированные свалки зачастую возникают по вине местных жителей, которые даже при наличии пустых контейнеров складывают мусор вблизи контейнеров или за пределами контейнерных площадок», - отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Суд обязал администрацию Ельца оборудовать контейнерные площадки по периметру ограждениями, обеспечивающими предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, установить бункер на подставки, обустроить твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод и принять меры по недопущению возникновения несанкционированных свалок.