Отец забрал у матери семимесячную дочь

Подруга женщины написала мольбу о помощи в соцсетях, в ситуацию вмешался уполномоченный по правам ребёнка.









Уже состоялся суд по определению места жительства ребёнка, в ходе которого было заключено мировое соглашение: девочка будет жить с матерью. Эту ночь ребёнок уже провёл с мамой.



У молодых родителей параллельно идёт бракоразводный процесс.



«Увы, этот случай не единичный. В аппарате уполномоченного в работе несколько подобных инцидентов. В одном случае отец не позволяет общаться с матерью трёхлетнему ребёнку, а в другом — вот уже несколько месяцев ничего неизвестно о судьбе десятилетнего мальчика, которого папа, возможно, вывез с территории Липецкой области. Во всех случаях никогда не приму и не поддержу позицию родителя, который использует ребёнка в качестве средства давления на другую сторону конфликта. Недостойные действия, которые необходимо пресекать», - добавляет Юрий Таран. Уже состоялся суд по определению места жительства ребёнка, в ходе которого было заключено мировое соглашение: девочка будет жить с матерью. Эту ночь ребёнок уже провёл с мамой.У молодых родителей параллельно идёт бракоразводный процесс.«Увы, этот случай не единичный. В аппарате уполномоченного в работе несколько подобных инцидентов. В одном случае отец не позволяет общаться с матерью трёхлетнему ребёнку, а в другом — вот уже несколько месяцев ничего неизвестно о судьбе десятилетнего мальчика, которого папа, возможно, вывез с территории Липецкой области. Во всех случаях никогда не приму и не поддержу позицию родителя, который использует ребёнка в качестве средства давления на другую сторону конфликта. Недостойные действия, которые необходимо пресекать», - добавляет Юрий Таран.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран рассказал в своём Telegram-канале чудовищную историю: в Липецке отец забрал у матери грудного 7-месячного ребёнка.Как рассказали GOROD48 в аппарате уполномоченного по правам ребёнка, молодая семья не прожила и года. В какой-то момент конфликт обострился настолько, что отец не отдал дочь матери. При этом женщина находилась в отпуске по уходу за ребёнком, а также кормила малышку грудным молоком (это подтверждается медицинскими справками), отец — смесью. Что касается условий содержания, то и у матери, и у отца они были хорошими, и юридических причин для изъятия ребёнка, а также угрозы его жизни и здоровью не было.«Не хочу и не считаю своей обязанностью разбираться в причинах и перипетиях этого семейного конфликта. Только констатирую: из-за разногласий взрослых опять страдает ребёнок! Многие слышали призывы мамы о помощи (…) Почему сразу не вернули ребёнка? Все органы профилактики по букве закона правы: ребёнок с папой - законным представителем, его жизни и здоровья ничего не угрожает, условия хорошие, родители равны в своих правах…. А по совести - малыш был лишён любящей матери и грудного вскармливания! То есть закон юридически не нарушили, но попытались нарушить закон природы, разорвать эмоциональную привязанность, воспрепятствовать общению мамы с ребёнком!» - Отметил Юрий Таран.В этой истории в аппарате уполномоченного разбирались с начала марта. А 19 марта подруга женщины написала пост в соцсетях с мольбой о помощи, и эта история получила широкий резонанс.