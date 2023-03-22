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В Лебедяни 27-летний мужчина получил 6 лет колонии строгого режима за наркотики

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#наркотики
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В Лебедяни 27-летний мужчина получил 6 лет колонии строгого режима за наркотики

В Липецкой области было совершено покушение на незаконный сбыт 7.5 килограмма наркотиков (в том числе мефедрон, N-метилэфедрона, метамфетамин, МДМА, гашиш). Непосредственно подсудимым было осуществлено покушение на незаконный сбыт наркотической смеси общей массой 41,48 грамма.

Лебедянский районный суд вынес приговор 27-летнему мужчине за участие в преступном сообществе, а так же совершение покушения на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, летом 2019 года неизвестными было создано преступное сообщество с целью сбыта наркотиков Подсудимый весной 2022 года вошёл туда к качестве закладчика. Еженедельно ему обещали от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от количества сделанный тайников. Деньги переводили на криптокошелек.

Помимо подсудимого в преступной группе были еще 11 человек, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства. Они изо дня в день делали десятки закладок, в том числе оптовых.

«В период с 15 июня 2021 года по 3 октября 2022 года организаторами и руководителями, а также участниками данного преступного сообщества на территории Липецкой области было совершено 12 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, было совершено покушение на незаконный сбыт наркотических средств (в том числе мефедрон, N-метилэфедрона, метамфетамин, МДМА, гашиш) общей массой почти 7,5 килограмма», - отметили в пресс-службе.

Непосредственно подсудимым было осуществлено покушение на незаконный сбыт наркотической смеси общей массой 41,48 грамма, содержащей в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона.Но он не смог довести до конца преступление, так как был задержан сотрудниками УМВД России по Липецкой области.

Подсудимый вину в совершении преступлений полностью признал, путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
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#наркотики
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Комментарии (4)

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Гостья1

5 минут назад
Это же опасные вещества распространяют,!Жизни человеческие колеса,и конца и края нет. Остановитесь! На Вашей совести Искалеченные человеческие судьбы. Горько смотреть ,как молоденькие красивые девочки на детских площадках закладки в песочницах ищут.ОСТАНОВИТЕСЬ!
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П

55 минут назад
Опять посадки курьеров. Где крупная рыба, ау, нефиг народ за нос водить.
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Да хоть смертную казнь

сегодня, 18:24
Ваш тренер, в странах, где она есть за наркоту, это всё равно людей не останавливает.
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Ваш тренер

сегодня, 18:13
Очень мало... Минимум 10 ку надо
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