Липецкая вечЁрка: центр реабилитации в роддоме, расширение кладбищ и неудачное благоустройство

Сегодня, 22 марта, стало известно, что в городской больнице № 4 «Липецк-Мед» вместо роддома появится центр реабилитации участников СВО и пациентов с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида, чиновники мэрии пообещали достроить кладбища, и липчане не оценили благоустройство сквера на улице Филипченко.

Сегодня правительство региона сообщило о создании реабилитационного центра для участников СВО на базе родильного отделения больницы №4 «Липецк-Мед». В центре на 50 коек также будут проходить реабилитацию пациенты с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида.

Чиновники уверены, что потребность в таком центре сейчас велика, а роддом в прошлом году не дотянул и до половины планового объема оказания медицинской помощи. Роженицы выбирают его все реже, предпочитая областной перинатальный центр. Однако в интернете все же появилась петиция против закрытия роддома, которую подписали полуторы тысяч человек.

