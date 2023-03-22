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Липецкая вечЁрка: центр реабилитации в роддоме, расширение кладбищ и неудачное благоустройство
Сегодня, 22 марта, стало известно, что в городской больнице № 4 «Липецк-Мед» вместо роддома появится центр реабилитации участников СВО и пациентов с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида, чиновники мэрии пообещали достроить кладбища, и липчане не оценили благоустройство сквера на улице Филипченко.
Сегодня правительство региона сообщило о создании реабилитационного центра для участников СВО на базе родильного отделения больницы №4 «Липецк-Мед». В центре на 50 коек также будут проходить реабилитацию пациенты с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида.
Чиновники уверены, что потребность в таком центре сейчас велика, а роддом в прошлом году не дотянул и до половины планового объема оказания медицинской помощи. Роженицы выбирают его все реже, предпочитая областной перинатальный центр. Однако в интернете все же появилась петиция против закрытия роддома, которую подписали полуторы тысяч человек.
С начала года в Липецкой области от клещей пострадали уже восемь человек. Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека.
Кладбища в Сселках и Желтых Песках обещают достроить в этом году. Подрядчик должен был закончить работы в прошлом, но вдарили морозы, а он не успел заасфальтировать дороги. Из-за недоделанных погостов пострадала отчетность. Муниципальная программа «Благоустройство территорий Липецка» оказалась выполнена всего на 89,3%.
В этом году также обещают восстановить разрушающееся ограждение Преображенского кладбища и отремонтировать дороги между секторами нового Косыревского кладбища.
— А может, лучше вместо кладбищ лучше построить крематорий? Почему чиновники решают за нас и не спрашивают нашего мнения в этом вопросе? Затраты на захоронение сейчас очень большие, — поинтересовалась Лиза.
Новость о сквере на улице Филипченко набрала более полусотни комментариев. Сквер в прошлом году благоустроили, но так, что прежние тропинки исчезли, вместо десятка их осталось четыре. Живущие рядом со сквером липчане протоптали тропинки вновь, кинули на них доски и выдернули кустарник, который мешал проходу.
В мэрии заверили, что организовать пешеходные переходы к прежним тропинкам не позволяли правила дорожного движения. Читатели GOROD48 выясняли, кто прав, кто виноват. Ведь это проблема не только коннкретного сквера.
— Дорожки надо делать там где люди ходят! А не там где люди не ходят! — считает Житель.
— Житель, дорожки нужно делать, где безопасно переходить, а не там где тебе удобно, — ответил ему Севостьян.
— Или дорожки делать, там где ходит народ. Или штрафовать — ведь грязь разносят, растительность топчут! Беспредел какой-то! Так никогда чистоты не будет, какую бы плитку не положили, все равно будут по земле ходить! — считает Гость53.
— Надо делать для людей! Сегодня сначала благоустроить маршруты, а уже вокруг благоустраивать пространства. А регулировать кустами и табличками траекторию движения людских масс не получается. Это может лет через 200—300 будет, — уверен Житель.
— В Академгородке сначала протоптали тропинки, а потом по ним проложили асфальтовые дорожки. Рационально. А у нас красивость против рациональности, — считает Олег.
— Сквер хороший, лавочки вот уже ломать начали, надо там алкашку закрыть, а дорожки все ведут к продуктовым магазинам, не вокруг же людям обходить, — считает бла бла.
Завтра будет еще теплее. По прогнозам синоптиков, в Липецке днем до +13 градусов.
Достроить кладбища
Animal Planet.
Электорат