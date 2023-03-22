Общество

37 минут назад

Липецкая вечЁрка: центр реабилитации в роддоме, расширение кладбищ и неудачное благоустройство

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#вечерка #центр реабилитации #роддом #кладбище #сквер
Липецкая вечЁрка: центр реабилитации в роддоме, расширение кладбищ и неудачное благоустройство

Сегодня, 22 марта, стало известно, что в городской больнице № 4 «Липецк-Мед» вместо роддома появится центр реабилитации участников СВО и пациентов с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида, чиновники мэрии пообещали достроить кладбища, и липчане не оценили благоустройство сквера на улице Филипченко.

Сегодня правительство региона сообщило о создании реабилитационного центра для участников СВО на базе родильного отделения больницы №4 «Липецк-Мед». В центре на 50 коек также будут проходить реабилитацию пациенты с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида. 

Чиновники уверены, что потребность в таком центре сейчас велика, а роддом в прошлом году не дотянул и до половины планового объема оказания медицинской помощи. Роженицы выбирают его все реже, предпочитая областной перинатальный центр. Однако в интернете все же появилась петиция против закрытия роддома, которую подписали полуторы тысяч человек. 

И еще о медицинских новостях. Главный санитарный врач региона Владимир Коротков подписал постановление «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей». Обработки против клещей запланированы на площади более тысячи гектаров. В первую очередь —  в местах массового отдыха.

С начала года в Липецкой области от клещей пострадали уже  восемь человек. Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека.

Кладбища в Сселках и Желтых Песках обещают достроить в этом году. Подрядчик должен был закончить работы в прошлом, но вдарили морозы, а он не успел заасфальтировать дороги. Из-за недоделанных погостов пострадала отчетность. Муниципальная программа «Благоустройство территорий Липецка» оказалась выполнена всего на 89,3%.

В этом году также обещают восстановить разрушающееся ограждение Преображенского кладбища и отремонтировать дороги между секторами нового Косыревского кладбища.

 — А может, лучше вместо кладбищ лучше построить крематорий? Почему чиновники решают за нас и не спрашивают нашего мнения в этом вопросе? Затраты на захоронение сейчас очень большие, — поинтересовалась Лиза.

Новость о сквере на улице Филипченко набрала более полусотни комментариев. Сквер в прошлом году благоустроили, но так, что прежние тропинки исчезли, вместо десятка их осталось четыре. Живущие рядом со сквером липчане протоптали тропинки вновь, кинули на них доски и выдернули кустарник, который мешал проходу.

В мэрии заверили, что организовать пешеходные переходы к прежним тропинкам не позволяли правила дорожного движения. Читатели GOROD48 выясняли, кто прав, кто виноват. Ведь это проблема не только коннкретного сквера.  

 — Дорожки надо делать там где люди ходят! А не там где люди не ходят! — считает Житель.

 — Житель, дорожки нужно делать, где безопасно переходить, а не там где тебе удобно, — ответил ему Севостьян.

 — Или дорожки делать, там где ходит народ. Или штрафовать — ведь грязь разносят, растительность топчут! Беспредел какой-то! Так никогда чистоты не будет, какую бы плитку не положили, все равно будут по земле ходить! — считает Гость53.

 — Надо делать для людей! Сегодня сначала благоустроить маршруты, а уже вокруг благоустраивать пространства. А регулировать кустами и табличками траекторию движения людских масс не получается. Это может лет через 200—300 будет, — уверен Житель.

 — В Академгородке сначала протоптали тропинки, а потом по ним проложили асфальтовые дорожки. Рационально. А у нас красивость против рациональности, — считает Олег.

 — Сквер хороший, лавочки вот уже ломать начали, надо там алкашку закрыть, а дорожки все ведут к продуктовым магазинам, не вокруг же людям обходить, — считает бла бла.

Завтра будет еще теплее. По прогнозам синоптиков, в Липецке днем до +13 градусов.
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#вечерка #центр реабилитации #роддом #кладбище #сквер

Комментарии (3)

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Достроить кладбища

16 минут назад
это прям позитивно
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Animal Planet.

29 минут назад
Что на 11 мкр гудит почти весь вечер?
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Электорат

34 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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