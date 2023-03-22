Погода в Липецке

56 минут назад

Воздух в Липецке разогреется до +13 градусов

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#потепление
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Воздух в Липецке разогреется до +13 градусов

В ближайшие три дня среднесуточные температуры превысят норму на 7-9 градусов. 

23 марта и ночью 24 марта Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления – на фоне устойчивой погоды существенных осадков не ожидается. Днем 24 марта и 25 марта через Центральный федеральный округ с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты атлантических циклонов – пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.

День 23 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 21 градусов мороза. 

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#потепление
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