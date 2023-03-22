Происшествия

45 минут назад

Пьяный уроженец Киргизии предложил инспекторам ДПС 20 000 рублей, но они отказались

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#покушение #взятка
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Пьяный уроженец Киргизии предложил инспекторам ДПС 20 000 рублей, но они отказались

За приготовление к даче взятки водитель получил условный срок.

Грязинский городской суд вынес приговор 44-летнему уроженцу Киргизии по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ за приготовление к даче взятки сотруднику ГИБДД.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 19 октября 2022 года мужчину остановили пьяным за рулём автомобиля «ВАЗ-21150» и он предложил инспекторам ДПС взятку в 20 тысяч рублей, от которой они отказались.

Подсудимый пояснил, что предложил взятку в шутку, чтобы его отпустили и не составляли протоколы. Также он утверждал, что сотрудники ГИБДД сначала сами вымогали у него деньги, а потом отказались.

Но суд отклонил доводы о провокации со стороны сотрудников полиции. В результате водителя приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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#покушение #взятка
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