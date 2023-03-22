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21 минуту назад

НЛМК даёт возможность получить профессию уже в школе

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#профориентация
НЛМК даёт возможность получить профессию уже в школе

НЛМК запустил пилотный проект - «Обучение на рабочую профессию». Школьники старших классов могут параллельно с основным образованием получить рабочую специальность. Пилотный проект комбинат реализует совместно с инженерно-технологической школой №27.

Программа рассчитана на 1,5 года. Обучение ведется по профессиям «слесарь-ремонтник» и «контролер в производстве черных металлов». Практические занятия проходят в лабораториях Липецкого металлургического колледжа. После квалификационных экзаменов школьники получают свидетельство на профессию. Оно дает право устроиться на комбинат при достижении 18 лет. А тем, кто захочет продолжить учиться гарантирована бонусная стипендия НЛМК в базовых учебных заведениях – Липецком металлургическом колледже и Липецком политехническом техникуме.
В числе тех, кто уже выбрал металлургию будущей профессией липчанка Анастасия Мокроусова. Школьница решила идти по стопам отца, который работает на НЛМК.

Профориентационное тестирование помогло определиться с профилем, а обучение на рабочую профессию - поближе познакомится с работой комбината.

- До проекта я не знала, чем заниматься, куда пойти учиться дальше. Это сложный выбор. В школе мы могли лишь представить, чем занимаются люди рабочих профессий. А теперь я нашла свое место. Мне интересна лаборатория, опыты, и я уверенна, что на НЛМК я смогу не только работать в интересной мне сфере, но и развиваться и достигать профессиональных высот, - рассказала Анастасия Мокроусова. 

В этом году в проекте «Обучение на рабочую профессию» участвуют еще 25 школьников. В ближайшие месяцы им предстоит сдать квалификационный экзамен. Его будут принимать преподаватели Липецкого металлургического колледжа и сотрудники НЛМК.   

Узнать о программах НЛМК для школьников и принять в них участие можно в социальных сетях и на сайте НЛМК в разделе «Карьера».  
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#профориентация

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