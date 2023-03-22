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НЛМК даёт возможность получить профессию уже в школе
НЛМК запустил пилотный проект - «Обучение на рабочую профессию». Школьники старших классов могут параллельно с основным образованием получить рабочую специальность. Пилотный проект комбинат реализует совместно с инженерно-технологической школой №27.
В числе тех, кто уже выбрал металлургию будущей профессией липчанка Анастасия Мокроусова. Школьница решила идти по стопам отца, который работает на НЛМК.
Профориентационное тестирование помогло определиться с профилем, а обучение на рабочую профессию - поближе познакомится с работой комбината.
- До проекта я не знала, чем заниматься, куда пойти учиться дальше. Это сложный выбор. В школе мы могли лишь представить, чем занимаются люди рабочих профессий. А теперь я нашла свое место. Мне интересна лаборатория, опыты, и я уверенна, что на НЛМК я смогу не только работать в интересной мне сфере, но и развиваться и достигать профессиональных высот, - рассказала Анастасия Мокроусова.
В этом году в проекте «Обучение на рабочую профессию» участвуют еще 25 школьников. В ближайшие месяцы им предстоит сдать квалификационный экзамен. Его будут принимать преподаватели Липецкого металлургического колледжа и сотрудники НЛМК.
Узнать о программах НЛМК для школьников и принять в них участие можно в социальных сетях и на сайте НЛМК в разделе «Карьера».